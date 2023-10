Matthei puso fin al misterio: Mantiene reparos, pero votará A favor

Tras hacer públicas hace un mes sus críticas al contenido de la propuesta constitucional liderada por el Partido Republicano de José Antonio Kast, la alcaldesa de Providencia y presidenciable de la UDI, Evelyn Matthei, finalmene anunció su voto a favor en el plebiscito de salida del 17 de diciembre.

Entre los aspectos positivos del texto, mencionó que provee más herramientas en el control de las fronteras y del crimen organizado, y también que impulse una Defensoría de las Víctimas.

No obstante, dijo mantener su inquietud por la eliminación del pago de contribuciones, y el principio que protege la vida de "quien está por nacer".

"Yo voy a votar a favor, porque me parece que en general, es un bastante buen texto y porque que además, este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país después de cuatro años en que hemos estado bastante paralizados", reflexionó la jefa comunal este miércoles.

Votaré a favor porque el texto me parece bueno, y porque creo contribuirá a darle estabilidad a Chile luego de 4 años paralizados. Espero que después de este proceso, juntemos las voluntades necesarias para avanzar como país. Si en algo puedo aportar, naturalmente que lo haré.

Como sus críticas al borrador incomodaron a la mesa de la UDI, la excandidata presidencial apuntó que "se ha hablado mucho de que me han presionado; que me presionen o no me presionen, francamente, yo ya soy vieja en esto".

"Yo he tomado una decisión después de estudiar, de leer, de preguntar, y es una decisión que a mí, por lo menos, me deja absolutamente tranquila. Y cuando yo tomo una decisión, obviamente estoy dispuesta a afrontar todo lo que significa", remató.

En ese sentido, Matthei acotó que "si me piden que haga campaña, lo haré. Si no me lo piden, no lo haré".

CELEBRA MACAYA

El timonel de la UDI, Javier Macaya, consideró que la decisión de la alcaldesa "demuestra su vocación democrática y visión de Estado frente a los problemas urgentes que enfrenta el país".

"A seguir uniendo fuerzas para recuperar confianza y devolverle la esperanza a Chile. Gracias!", publicó el senador en X.

Posteriormente, Macaya declaró que "para nosotros era muy importante que Evelyn Matthei estuviera por esta posición, por la posición a favor. No es una voltereta; es ciertamente ponerse a disposición en un momento difícil, las encuestas muestran lo que muestran y tenemos que ser capaces de sacarlo adelante".

Desde Renovación Nacional, que hoy definirá su postura oficial de cara al plebiscito en su Consejo General de este miércoles, el senador y timonel Rodrigo Galilea afirmó estar "convencido de que aprobar es mirar hacia el futuro y, así como Evelyn Matthei, espero que muchas otras personas que tienen liderazgo también muestren su disposición en este sentido".

A su vez, la consejera constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, resaltó que, "teniendo en cuenta que un éxito en este proceso podría beneficiar a un contendor eventual en la carrera presidencial, aún así (Matthei) está dispuesta a ir adelante con una postura bien definida. Creo que eso marca su posicionamiento y su visión".

Por su parte, el excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró por medio de su cuenta de X que "Chile necesita que los liderazgos más importantes del país se sumen al proyecto constitucional y la decisión de Evelyn Matthei, de votar A favor, es una gran noticia para todos".

"Ahora a trabajar juntos para convencer a los chilenos por qué este texto es mejor para Chile", subrayó el exmilitante de la UDI.

Chile necesita que los liderazgos más importantes del pais se sumen al proyecto constitucional y la decisión de @EvelynMatthei de votar a favor es una gran noticia para todos. Ahora a trabajar juntos para convencer a los chilenos por qué este texto #EsMejor para Chile

En la misma línea, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que "la decisión de Evelyn Matthei de sumarse a la propuesta constitucional es una gran noticia para Chile y un apoyo fundamental para ganar en diciembre. Valoro su proceso de reflexión y espero que todos podamos trabajar juntos para dar estabilidad y terminar con la incertidumbre".

La decisión de @EvelynMatthei de sumarse a la propuesta constitucional es una gran noticia para Chile y un apoyo fundamental para ganar en diciembre. Valoro su proceso de reflexión y espero que todos podamos trabajar juntos para dar estabilidad y terminar con la incertidumbre.

REACCIONES EN EL OFICIALISMO

En el oficialismo, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, recordó que Matthei "había señalado algunos cuestionamientos al texto y finalmente terminó apostando su capital político al mismo".

"Nos parece una decisión que le corresponde explicar a ella, no nos corresponde a nosotros, no nos representa, pero entendemos que ella finalmente haya quedado bajo el mismo paraguas de Republicanos y de Kast", añadió.

Mientras, el senador Juan Ignacio Latorre, extimonel de Revolución Democrática, opinó que Matthei, "probablemente, viendo su carrera política, ve que le conviene no quedar aislada de su coalición, Chile Vamos, que ya ha definido una posición respecto del plebiscito de salida".

"Ese es mi análisis de lo que ha hecho Evelyn Matthei, pero claramente es inconsistente respecto a lo que dijo pocas semanas atrás", sentenció.