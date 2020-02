Ministra Cubillos por proceso constituyente: "No soy neutral"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, admitió que ella "no es neutral" respecto al proceso constituyente, asegurando que no es fácil la prescindencia de los ministros ante el plebiscito de abril "cuando hay tanto en juego".

Consultada sobre la solicitud del Presidente Sebastián Piñera de que los secretarios de Estado se abstengan de dar una opinión pública respecto de su posición en el plebiscito, Cubillos dijo que "uno acoge esa petición, pero por supuesto que no es fácil, sobre todo cuando hay tanto en juego".

En entrevista con La Tercera, la titular de Educación sostuvo que "uno tiene su corazón y tiene su posición, pero también quiero decir que esa prescindencia, por así decirlo, no es lo mismo que neutralidad. Yo, al menos, no soy neutral frente a los desafíos que vienen a futuro, y creo, asimismo, que el Gobierno no es neutral".

"El Gobierno representa un proyecto de sociedad cuyos valores fundamentales están expresados en la Constitución actual, y quizás en el Gobierno hay algunos que estén, como lo están en Chile Vamos, jugados porque los cambios a la Constitución se den dentro del Congreso y hay otros que quieren que esos cambios partan desde una hoja en blanco", agregó.

Pese a no reconocer que su posición está con el "Rechazo", porque dice que respeta y cumplirá la petición de prescindencia del Presidente Piñera, Cubillos explicó que ella cree que no falta "a esa prescindencia si en un ámbito tan relevante como es, por ejemplo, el que me toca como ministra de Educación, digo que, en materia de libertad de enseñanza, del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, del deber del Estado de proveer educación, voy a defender la forma en que está establecido en la Constitución actual".

La titular del Mineduc complementó que para ella es "fundamental" hablar desde ya de los contenidos de una nueva Constitución, pese a que aún falta por conocer la decisión de abril.

"La decisión de abril se trata de si la Constitución actual, que es bien importante que la gente la conozca, la vas a querer mejorar o cambiar en el Congreso por esa vía, o vas a querer que se parta escribiendo una Constitución desde una hoja en blanco. Por lo tanto, la discusión de fondo es tremendamente relevante", sentenció.