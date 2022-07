El economista y ex ministro Carlos Mladinic (DC) afirmó este martes en El Primer Café que de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre "lo importante es que el pueblo se informe sobre el texto (constitucional), sobre ninguna otra cosa", advirtiendo que es necesario dejar de lado otro tipo de apreciaciones respecto a esta votación, dado que, según su opinión, esto "no se trata de la dictadura, la democracia, de Pinochet o no Pinochet", sino que es "sobre si este texto tiene un sistema político bueno para Chile, si el sistema de justicia será bueno".

