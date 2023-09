Senador UDI: El Consejo ha sido decente; la Convención fue un circo

El senador por el Biobío Enrique Van Rysselberghe (UDI) aseguró que la forma en que ha trabajado el Consejo Constitucional -que la derecha controla- ha sido "decente" en comparación que la anterior Convención, a la que tachó de haber sido un "circo".

"Yo veo contrastes muy significativos", dijo el exdiputado en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado.

Sostuvo que "los agentes, los que integran la Convención (actual), han tenido una conducta sustantivamente diferente", mientras que "el anterior proceso constituyente tuvo problemas de forma y de fondo; de forma, el show, el circo".

"Para qué voy a enumerar la serie de faltas de forma que hicieron muchos de los anteriores convencionales; votando en la ducha, llegando disfrazados y una serie de cosas que al ciudadano normal le parecían absolutamente impresentables", criticó.

Además, acusó que -a su juicio- la propuesta de Constitución que elaboró la Convención, que fue rechazada en el plebiscito del año pasado, "iba a amarrar constitucionalmente el camino hacia un régimen totalitario".

En cambio, "el nuevo proceso constitucional, en materia de formas, ha sido muy decente. Ha trabajado en silencio. Ha tenido tensiones, fricciones, pero no ha tenido show de convencionales que han hecho cosas que no corresponde, que no sean presentables".

En la UDI, no obstante, han surgido voces disímiles pues la alcaldesa Evelyn Matthei, principal carta presidencial del gremialismo, criticó el desarrollo de este proceso y advirtió que, si sigue así, no arriesgará su "capital político" apoyando el texto que proponga el Consejo. En tanto, el timonel del partido, senador Javier Macaya, aun pidiendo "adecuaciones", ha expresado respaldo y disposición a aprobar.

Van Rysselberghe, por su parte, se posicionó por votar A Favor en el plebiscito de diciembre. En ese sentido, espera que las diferencias se resuelvan "para que gane el Apruebo".

"En estos meses, la actual Convención (el Consejo) tiene que ofrecerle a Chile una propuesta constitucional a votar en diciembre, que efectivamente se ocupe de ayudar a que se resuelvan de mejor forma los principales dolores que tiene nuestro país", instó.