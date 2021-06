Oficialismo se sintió traicionado por anuncio de matrimonio igualitario

Probablemente el anuncio que más reacciones causó de la cuenta pública del Presidente Piñera fue el primero que hizo: darle urgencia al proyecto de ley que permite el matrimonio igualitario, es decir que da pie para que parejas del mismo sexo se casen al igual que lo hacen las parejas heterosexuales.

Se trata de un tema que divide a la coalición de Gobierno y así se reveló durante el discurso del Mandatario a través de redes sociales y apenas terminó el acto con las opiniones de parlamentarios oficialistas.

El senador de Renovación Nacional Francisco Chahuán afirmó que "ese es un tema que sorprendió, que no había sido conversado con el Gobierno".

"Tendremos que reflexionarlo en su momento. Yo soy partidario de que un matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer", añadió el legislador quien aseguró que para aprobar una iniciativa de este tipo "hoy día los votos no están en el oficialismo. Habrá que esperar y ver cómo viene el texto del proyecto".

Una posición mucho más dura planteó el senador de la UDI Juan Antonio Coloma, quien sostuvo que "con la misma fuerza que he defendido al Gobierno en muchos momentos difíciles, creo en los trabajos en equipos y a mí no me gusta verme sorprendido en temas largamente discutidos, donde es legítimo tener posiciones diferentes, pero cuando uno es coalición, uno tiene un programa de Gobierno y uno trata de hacer las cosas de forma conjunta, no me parece que esta sea la fórmula de poder relacionarse".

Furia en redes sociales

Ni Chahuán ni Coloma fueron los primeros en reaccionar a este anuncio. Durante la poco más de hora y media que duró la cuenta pública, otros parlamentarios de derecha lanzaron duras palabras contra la iniciativa.

"El Presidente tiene prioridad para matrimonio gay, anunciar la agenda de la izquierda. Pero hay recursos para la Fiscalía de DDHH, para el INDH y para la Defensoría, pero no hay ninguna noticia relevante para la postergada clase media. Insólito e injusto", escribió el senador

Algo similar hizo la diputada Francesca Muñoz (RN) quien a través del mismo medio planteó que "los cristianos no vamos a transar. Chile no está pidiendo matrimonio igualitario, es un grave error. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Los chilenos se aburrieron de los abusos de los grandes poderes económicos. Por favor prioricemos a la gente que tanto lo necesita".

Y su colega de partido y de la Cámara Baja Leonidas Romero afirmó que "lamento tener que escuchar a quien traicionó al mundo cristiano, principalmente a los evangélicos que lo respaldamos con nuestro voto. El mal menor, resultó ser el mal mucho mayor, cada día peooooorrrr".

Evópoli aplaude

Sin embargo, hubo un partido de Gobierno que sí estuvo de acuerdo con el anuncio del Presidente. Así lo planteó el diputado de Evópoli Francisco Undurraga.

"El presidente hizo un anuncio muy anhelado por Evópoli. Desde su creación Evópoli ha estado luchando por el reconocimiento a las distintas familias y hoy damos un paso adelante. Esperamos nosotros que se le dé pronta discusión en el Senado para que pase a la Cámara de Diputados y prontamente pueda ser ley", afirmó el legislador.

"Esperamos también que como sociedad podamos ser tan maduros para que podamos abrazar el matrimonio igualitario con adopción. Es lo que esperamos defender: son nuestras convicciones", añadió Undurraga.