Oposición acusa distractores y un discurso para el "nicho político" del Presidente

Parlamentarios de distintos partidos de oposición criticaron la tercera Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, apuntando a que utilizó temas como el aborto y la eutanasia como "distractores" para hablarle a su sector político.

Tras el discurso de más de dos horas, la diputada María José Gatica (RN) dijo a Cooperativa que el anuncio del aborto fue "francamente un distractor, hoy día la situación es crítica en otras materias como es ordenar el país y darle seguridad".

"Pensar y levantar ese tema, que es un tema más que nada para hablarle a su nicho político, es un voladero de luces, así lo veo. He manifestado en reiteradas oportunidades que por lo menos, mi apoyo para ese proyecto en sí no va a estar. La preocupación de los chilenos es poder vivir tranquilos, poder salir a la calle no perder sus vidas", dijo la parlamentaria.

En una línea similar, el senador Juan Antonio Coloma (UDI), declaró a Cooperativa que "hemos visto una Cuenta Pública larga en tiempo y bastante pobre en contenido".

"Probablemente ocupó como distractor el anuncio de un proyecto de ley de aborto sin límites, que todos sabemos además que no tiene los votos en el Congreso, no solamente desde nuestro sector, desde Demócratas o de la Democracia Cristiana incluso, del mismo Socialismo Democrático, personas que ya han anunciado que no están de acuerdo con esta iniciativa", afirmó.

Asimismo, complementó que "faltó hablar, por ejemplo, de la reducción de las listas de espera, un anuncio que unos pocos recursos no solucionan el problema. O cuando el Presidente da la cifra de Vivienda, reconoce el hecho que no va a ser capaz de cumplir con la meta autoimpuesta de 260 mil nuevas viviendas a construir, o cuando se habla de Seguridad y le propone un bono a Carabineros, cuando nosotros queremos un plan de mejoramiento de la gestión integral a la labor de Carabineros".

El parlamentario planteó que "al final, lo que uno ve es que nuevamente nos encontramos algo parecido, al Boric más diputado que Presidente donde, esta necesidad de hacerle guiño a los sectores más duros de su coalición, lo terminan traicionando y termina desviando la posibilidad de dar una buena Cuenta Pública, para terminar nuevamente en cosas muy similares a lo que había propuesto ya en las cuentas públicas anteriores".

RINCÓN: "LE HABLA A LA BARRA BRAVA"

A estas críticas se sumó la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien reparó en Cooperativa que "más que Cuenta Pública fue un cuento político a la barra del Presidente, sin balance de lo que ha sido el año de Gobierno anterior, con muchas promesas en carpeta que le hablan a ese público, y creo que hombres y mujeres de nuestro país quieren que les solucionen sus problemas para trabajar, generar ingresos y poder vivir en país, y eso está al debe".

Asimismo, apuntó sobre el proyecto de aborto que "está en debate en el parlamento hace mucho rato y no se le ha puesto urgencia, entonces, una vez más le habla a la barra brava y no a la ciudadanía. Este es el discurso más duro que le he escuchado al Presidente de la República y creo que esto tiene que ver con más bien con poder consolidar apoyos, pero no son temas que le preocupen en realidad a la ciudadanía".

La diputada independiente-UDI, Marlene Pérez, también coincidió en que "le habló a su nicho con estos anuncios" y acusa que con propuestas como el aborto se "dio un gustito político".

"Me preocupa ver al Presidente que habla de un país que está mucho mejor del país que recibió, me preocupa cuando habla de que han bajado los homicidios y la realidad que vive el país es otra y así quedó en evidencia en los datos entregados en la Fiscalía, que reveló el aumento en los homicidios en el primer trimestre de este año", apuntó.

Igualmente, reparó en que "los avances que mencionó en materia de seguridad han sido proyectos en su mayoría presentados por nuestro sector y si no fuera por la crisis de seguridad, el Gobierno jamás le habría puesto urgencia. En relación al proyecto de personas cuidadoras, todavía estamos esperando que presente el proyecto. Anunció centros, pero la verdad es que son solo anuncios. En el caso del anuncio del aborto legal, es una declaración de guerra para los parlamentarios que hemos defendido con mucha fuerza el tema de la infancia en el Congreso".

Por su parte, el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) criticó que "el Presidente ha tenido una oportunidad de hablarle a la mayoría de los chilenos y en razón de ello poder construir acuerdos transversales en los temas que son prioritarios para Chile: seguridad, educación, crecimiento económico y salud. Pero lamentablemente el Presidente desaprovecha esa oportunidad y vuelve a polarizar la discusión con un tema que no es prioritario, que no está en la agenda y que genera polarización no solamente en el Congreso, sino que en Chile".

OPOSICIÓN VALORA APOYO A CARABINEROS

No obstante, la oposición no solo llenó de críticas el discurso del Presidente Boric, sino también destacó los anuncios de seguridad y el apoyo a las policías.

La diputada Gatica (RN) señaló respecto al "sueldo adicional" para funcionarios de Carabineros que "es fantástico" y agregó que "hoy si necesitamos entregar orden a nuestro país tenemos que darle un apoyo político, que no sea solamente de palabra sino que sean acciones concretas".

De esa forma, recalcó que "a su vez, este apoyo tiene que ir de la mano con que Carabineros y los servicios policiales puedan defenderse, y para eso tenemos que avanzar con urgencias con las Reglas del Uso de la Fuerza ".

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), por su parte, valoró que "hay un avance en eso, es una buena noticia que el Presidente haya pasado de valor al 'perro matapacos' a pasar a anunciar mejores condiciones de materia de Carabineros y mejores sueldo".

Sin embargo, indicó que "lo que pasa es que aquí también se requiere gestión y apoyo institucional, y en el apoyo en la real capacidad que tenemos para salir a respaldar a Carabineros es donde seguimos echando de menos mayor consistencia del Presidente".