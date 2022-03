Luis Ruz, director del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, perteneciente a la Democracia Cristiana, recordó en El Primer Café a Esteban Tomic, ex concejal de Las Condes y ex embajador ante la OEA, hijo del ex líder DC Radomiro Tomic, quien falleció la semana pasada a la edad de 79 años.

