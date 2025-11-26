DC pidió a su tribunal supremo definir el futuro de Eduardo Frei

La directiva de la Democracia Cristiana (DC) decidió enviar al Tribunal Supremo del partido los antecedentes del caso del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), quien el pasado lunes se reunió con el candidato de las derechas, José Antonio Kast.

El encuentro, en el que el otrora mandatario dijo haber encontrado coincidencias en "temas esenciales" con la carta republicana, constituye "una conducta que reviste la mayor gravedad como militante de la Democracia Cristiana".

Así, la mesa DC espera que el tribunal interno "de conformidad con sus atribuciones y facultades, aplique las más altas medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo a la gravedad de los mismos".

"No se trata de un hecho aislado. Por el contrario, se trata de una serie de acciones públicas que se han apartado reiteradamente de las decisiones colectivas y democráticas adoptadas por nuestras instancias máximas de conducción política", justificó la DC en un comunicado.

Tras el encuentro del lunes, en la casa de la familia Frei, el también exsenador viajó a China.

Según el falangismo, "sostenemos que los acuerdos emanados de nuestros órganos soberanos, como la Junta Nacional, constituyen la base de la unidad y coherencia que orienta nuestro actuar frente al país. El incumplimiento reiterado de dichos acuerdos no constituye un hecho aislado, sino un comportamiento que afecta la credibilidad de nuestras definiciones y la necesaria disciplina democrática que exigimos a todas y todos nuestros militantes".

📢Nuestro deber es resguardar la unidad del Partido, actuar con transparencia ante la militancia y garantizar que todas y todos los militantes —sin excepciones— se rijan por las normas que nos hemos dado. pic.twitter.com/Q7trDb3poX — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) November 26, 2025

Este miércoles, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, comentó en El Primer Café de Cooperativa que la señal de Frei resulta "incomprensible" y genera confusión dentro de la colectividad.

"En 2019 Kast señaló que no estaba de acuerdo, que no le parecía y disentía del fallo de la justicia que establecía el magnicidio del Presidente Frei Montalva. ¿No les llama la atención que, a propósito de los comunistas o no comunistas, el Presidente Frei es recibido permanentemente en la China comunista. Vale decir, ¿los comunistas nos hacen bien tanto cuanto hacemos negocios o será que los comunistas chilenos no son chinos?", reflexionó.

"Golpe anímico"

En tanto, el efecto del acercamiento entre Frei y Kast en el comando de la candidata presidencial del oficialismo y de la DC, Jeannette Jara, fue evaluado por diversas figuras. La exministra y exprecandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, por ejemplo, sinceró que el episodio representa un "golpe anímico" para la campaña, aunque aclaró que no ve un efecto electoral directo en el balotaje.

La diputada frenteamplista Gael Yeomans, una de las voceras del comando de Jara, abordó el ánimo del grupo, asegurando que el foco principal de la campaña está en la ciudadanía.

"Nuestra candidata siempre va a estar, además, con la intención y con la voluntad de conversar con quién tenga que conversar para poder ver cuáles son los mejores recorridos que necesita nuestro país para hacerlo avanzar. El expresidente Frei tiene experiencia en ello, también otros expresidentes, y nuestra candidata, en todo caso, no solamente va a estar abocada a hablarle a los expresidentes; lo que más le importa es hablar a la ciudadanía que va a ir a votar en estas elecciones", aseguró.

Finalmente, Yeomans hizo un llamado a la unidad: "Lo que uno espera es que los militantes de la Democracia Cristiana también respalden a nuestra candidata Jeannette Jara y eso los involucra a todos".