Mayne-Nicholls: Me avergüenza haber votado Sí en el plebiscito del 88

Tras dar versiones contradictorias sobre su voto en el plebiscito de 1988, cuando Chile eligió terminar con la dictadura de Augusto Pinochet, el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls reconoció haber optado por el Sí.

El exdirigente deportivo fue consultado en el programa "Candidato, llegó tu hora" de TVN por la confusión que provocó el que, en diversas entrevistas, entregase respuestas distintas sobre su voto en la histórica jornada.

Mayne-Nicholls incluso tuvo que mirar registros que mostraban que, en una conversación con Pedro Carcuro, aseguró haber votado por el No, mientras que en otra entrevista con Felipe Bianchi dijo haberlo hecho por el Sí.

"Hazte cargo"



@MayneNicholls: "La verdad es que el error por haber votado por el 'Si' me persigue y eso me hizo decirle a Pedro Carcuro que había votado por el 'No' (...) me avergüenza de todas maneras"



— 24 Horas (@24HorasTVN) October 31, 2025

"Siempre quedé convencido de que había votado por el No, habiendo votado por el Sí, después de todo lo que pasó. Me equivoqué", admitió en el espacio emitido la noche del jueves.

El candidato argumentó que "el error de haber votado por el Sí me persigue, y eso me hizo decirle a Pedro que había votado por el No".

"De todas maneras, me avergüenza haber votado por el Sí", cerró.

Vocero de Jara: "Con esas contradicciones, no puede ser Presidente"

"Lamentablemente, Harold Mayne-Nicholls terminó convirtiéndose en un 'meme' de sí mismo", comentó el diputado DC Eric Aedo, vocero de campaña de Jeannette Jara, respondiendo no sólo a su postura en el plebiscito del 88, sino que también al conflicto entre el expresidente de la ANFP y José Antonio Neme.

"Primero, nos dijo que amaba la paz y rechazaba la violencia, pero no tiene problemas en agarrarse a combos con un periodista. Después, nos dijo que creía en la democracia, que no recordaba qué había votado el 88; luego nos dijo que había votado que No y finalmente, tiene que confesar que votó a favor del dictador Pinochet", fustigó el parlamentario.

Aedo remarcó que "alguien con ese currículum, con esas contradicciones, no puede ser Presidente de Chile", antes de cuestionar a quienes levantaron a Mayne-Nicholls como una alternativa de centro después de que Jara ganase en primarias.

"Lamentablemente, quienes impulsaron esa candidatura, incluso sectores de la exConcertación y gente que en su minuto estuvo vinculada a la DC, se han convertido, junto a Mayne-Nicholls, en un 'meme' histórico", remató.