Eric Aedo: Republicanos fue una oposición virulenta y ahora deberá construir acuerdos

El diputado Eric Aedo (DC), exvocero de la candidata presidencial Jeannette Jara (PC), abordó en Cooperativa las reflexiones que debe hacer el actual oficialismo ante los resultados de las elecciones y el rol opositor que adoptará la Democracia Cristiana ante el Gobierno de José Antonio Kast.

El parlamentario reconoció que se debe abrir una discusión al interior de la falange para definir qué tipo de oposición querrán ser, aunque sinceró que "el rol que debiese cumplir la DC es ser opositor al gobierno de Kast, pero estar en una actitud de apoyar todos aquellos proyectos que le hagan bien al país y estar muy vigilantes de que las conquistas sociales que ha tenido Chile y que ninguna de ellas se pierda".

"Me imagino que otros sectores políticos van a querer enfrentar al gobierno como una oposición más dura. Pero eso sería un error, es no entender por qué el 58% de la población finalmente terminó votando por Kast", afirmó.

En ese sentido, planteó que "hay que ser oposición, pero en una actitud mucho más constructiva, al contrario de lo que hizo Republicanos" con la actual Administración

El diputado señaló que "Republicanos va a tener que vivir una experiencia bien distinta, porque en los cuatro años de Gobierno de Boric negó cualquier acuerdo, fue una oposición excesivamente dura y virulenta, y ahora cuando gobiernen van a tener que construir acuerdos y mayorías con otros sectores políticos más allá de la derecha".

"Eso va a ser un ejercicio interesante de gobierno para el propio Kast y para el Partido Republicano. Como lo vivió el Presidente Boric, por ejemplo, con el Frente Amplio. Ahora que le tocó gobernar, llegaron muy en solitario y al poco andar llamaron al Socialismo Democrático y finalmente los proyectos más importantes que aprobó el presidente Boric fueron con votación del PS, la DC, el PPD, RN y la UDI. De eso se trata gobernar, así se construyen acuerdos y me parece que ahí también tiene un desafío Kast y el Partido Republicano", aclaró.

"Hay que analizar por qué se perdió, en qué fallamos"

Por otro lado, Aedo reflexionó sobre el desempeño del sector en las elecciones recién pasadas. "Es el momento de analizar por qué el oficialismo perdió de la manera que lo hizo. Y la propia DC también tiene que analizar si tuvo sentido el declararse no ser parte de este gobierno, de estar en una actitud de apoyo en lo que nos parecía importante, pero no jugársela de manera más decidida en este gobierno".

"No me parece que en este minuto sea conveniente estarse excluyendo. Creo que hay que analizar por qué se perdió, en qué fallamos, por qué dejamos de interpretar a las personas como las dejamos de interpretar y se fueron detrás de Kast y Republicanos", apuntó.

En esa línea, reconoció que "no nos hicimos cargo de manera adecuada en los temas de desarrollo económico, combate al crimen organizado. Tampoco en los temas de corrupción, ahí están los temas de convenios. Convenios en los que participó el oficialismo, pero también la Democracia Cristiana no alzó la voz frente a los temas de corrupción. Y eso también nos pasó la cuenta".

Sancionar a Frei sería insensato

En cuanto a la reunión del Presidente electo con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se encuentra en medio de un proceso disciplinario dentro de la falange tras entregar su apoyo en la candidatura a Kast, fue claro y apuntó que sería una "insensatez" sancionar al expresidente.

"Respecto al expresidente Frei, me parece bien esta reunión. Es un Presidente electo con un expresidente y, por tanto, esto es una reunión en el marco del Estado de Chile. Me parecería una insensatez gigantesca que la Democracia Cristiana llegase si quiere a expulsar o a sancionar a Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Me parecería una falta de inteligencia, una brutalidad política y yo creo que ese es un capítulo que hay que dejar atrás", enfatizó.