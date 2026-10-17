"Esto no es un Bachelet o Boric": Timonel DC advierte que la Falange "se abre" a carta presidencial propia

El diputado y timonel de la Democracia Cristiana (DC), Álvaro Ortiz, señaló que la definición de la futura carta presidencial de la oposición no debe reducirse a las figuras de los expresidentes Gabriel Boric y Michelle Bachelet, subrayando la pretensión falangista de levantar un liderazgo propio.

Pese al reconocimiento hacia los exgobernantes, el líder democratacristiano señaló que el debate del bloque opositor debe priorizar el proyecto de país por sobre la imposición anticipada de cartas ya conocidas.

"Tenemos que dialogar, de manera que la DC también se abre a presentar un candidato presidencial, que ojalá sea de todo un conglomerado. Si eso no ocurre, porque las encuestas no prenden o porque es una persona que no tiene ciertas cualidades para poder dirigir un país, bueno, vamos viendo", indicó el parlamentario en entrevista con La Tercera.

"Esto no es un Bachelet o Boric. Ellos se sumaron a ver cómo le damos una alternativa distinta a Chile", puntualizó.

Álvaro Ortiz pidió a Michelle Bachelet evaluar un despliegue territorial para reimpulsar al bloque opositor. (FOTO: ATON)

Al ser consultado sobre el avance interno de este debate y la preferencia entre los otrora jefes de Estado, Ortiz dijo que "es algo que va a tener que ser parte de nuestro debate, pero uno también empieza a decir que estos nombres podrían identificarse con los principios y los valores de la DC".

En esta línea, indicó que "nos acomoda un liderazgo que represente lo que nosotros como DC pensamos, entre esto un nombre propio que emerja desde la DC. Lo primero es ver qué plan le vamos a ofrecer a Chile".

Rol público de los expresidentes

Respecto a los vínculos partidarios con Michelle Bachelet, Ortiz calificó el trato como "muy bueno" y enfatizó que "el cariño, los afectos, el respeto, la credibilidad se mantienen intactos".

Asimismo, defendió la vigencia y legitimidad de los exmandatarios para intervenir en la agenda pública contingente.

El timonel falangista instó a evitar la polarización prematura en torno a figuras que ya gobernaron el país. (FOTO: ATON)

Mientras que en torno al rol que desempeñarán Boric y Bachelet de cara al ciclo político venidero, el diputado concluyó que "ellos van a opinar cuando corresponda, apoyar en todo y ser parte de esta alternativa".

"Se ha querido hacer creer que los expresidentes no pueden opinar de la contingencia, los presidentes siempre van a ser preguntados y consultados respecto a diferentes situaciones", cerró Ortiz.