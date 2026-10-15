Durante el desayuno convocado por Michelle Bachelet junto a las directivas de la oposición en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano, Gabriel Boric descartó este jueves estar evaluando una nueva carrera hacia La Moneda, instando al sector a reconectarse con la ciudadanía antes de proyectar escenarios electorales.

El exmandatario (2022-2026) y referente del Frente Amplio —quien se sumó al encuentro tras una invitación directa de la exjefa de Estado (2006-2010, 2014-2018) sin figurar en la convocatoria original— abordó la necesidad de realizar una autocrítica profunda tras los comicios de 2025, donde la abanderada del progresismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), cayó en segunda vuelta ante José Antonio Kast.

"No estoy pensando en ninguna candidatura, no es mi rol. Nosotros perdimos -y perdimos por harto- la última elección, y no fue hace tanto tiempo. Entonces, qué pasó ahí es algo que el progresismo se está preguntando. Pensar en lo que va a pasar en tres años y medio más creo que no tiene sentido hoy día", aseveró Boric.

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