Fuad Chahín: Hechos como los de Jorge Pizarro terminan afectando a la política en general

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, comentó que la situación que afecta al senador Jorge Pizarro, quien tiene suspendida su militancia en la DC, luego que un reportaje emitido por Informe Especial, de TVN, vinculara a su esposa, Rocío Peñafiel, con empresas de máquinas tragamonedas en la mira de la justicia "terminan afectando en general a la política".

En Lo Que Queda del Día, Chahín comentó que "el senador Jorge Pizarro, desde el mes de septiembre de 2017 que tiene suspendida su militancia en el partido, (...) mal podríamos tomar decisiones. Para nosotros nadie puede estar sobre la ley, él tiene derecho a hacer sus descargos, a defenderse y nuestra doctrina es una sola: en estos casos se tiene que investigar".

Pese a que el senador Pizarro descartó haber recibido dinero de esas sociedades, el ex diputado remarcó que "lo importante es que quienes tengan que pronunciarse respecto a estos hechos, si eventualmente hay algún tipo de ilícito o desde el punto de vista ético, por su participación en la votación, no soy yo, sino que son por un lado los tribunales y por otro lado las comisiones internas del Congreso".

Sobre otro hecho irregular que salpica a su partido, la autodenuncia de Francisco Frei Ruiz-Tagle por transacciones financieras presuntamente ilícitas, Chahín explicó que "nosotros le suspendimos inmediatamente la militancia, se abrió un proceso y antes de la sanción definitiva él tomó la decisión de renunciar al partido y de alguna manera liberó al partido de ese daño que se podía generar".

"El senador Pizarro, en su momento, hizo lo propio, por eso suspendió su militancia en un momento que estaba siendo investigado por otro caso (SQM) y no ha reactivado su militancia en el partido, para que él pueda enfrentar esta situación sin afectar a la Democracia Cristiana", añadió el ex diputado.

El presidente de la DC concluyó que "todos estos hechos no sólo terminan igual generándonos una situación, a lo menos, incómoda, compleja, sino que también terminan afectando en general a la política y yo creo que tenemos que ir aprendiendo de los errores que se han cometido y rectificar y actuar con claridad y con prontitud".

Descartó orden de partido en acusación constitucional contra Cubillos

Sobre la acusación constitucional presentada contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, de la que este martes se dará cuenta en la Cámara de Diputados, Fuad Chahín descartó que exista una orden de partido, por lo que cada diputado votará "de acuerdo a sus convicciones".

"Las acusaciones constitucionales son herramientas que no hay que dramatizar, están en la Constitución Política, son una de las pocas herramientas que traen consecuencias importantes, severas de fiscalización que tiene el Congreso respecto a los actos de autoridades", aseguró el presidente de la DC.

El ex parlamentario precisó que "yo leí el libelo acusatorio y me parece que es una acusación que tiene fundamentos, que hay elementos para poder decir que estamos en presencia de inejecución de ley, de incumplimientos de ley: hay capítulos que son más fuertes que otros, por ejemplo, me parece particularmente grave el tema de la vulneración de la Ley de Datos Personales".

Chahín aseguró que "lo que hemos definido como partido es que estos temas tienen que resolverlos la bancada y que no vamos a tener un acuerdo de partido. (...) Los parlamentarios deben votar de acuerdo a sus convicciones y no caben las órdenes de partido".

Sobre sus encuentros con el Gobierno por este tema, el timonel DC resaltó que "esto es muy distinto a los proyectos de ley, porque en los proyectos de ley, vengan de donde vengan, la responsabilidad nuestra es analizarlo, discutirlo, incorporar mejoras, tratar de ver cómo se mejoran. (...) En el marco de la acusación constitucional no hay nada que negociar, hay un libelo, hay un texto de la acusación y nuestros diputados tendrán que analizar si tiene mérito o no".

Chahín insistió en que "a mí modo de ver, (la acusación) tiene base, tiene fundamentos, no es un simple voladero de luces, no es una locura, tiene sustento suficiente como para poder pasar la etapa de admisibilidad en la Cámara de Diputados para que después el Senado pueda sancionar como jurado".