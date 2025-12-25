Diputado Mellado llamó a no usar políticamente informe contralor sobre desorden financiero
Instó a "no tomarlo como una bandera de lucha de un sector versus otro, porque eso atentaría a los daños ya graves que tiene el propio Estado".
Sin embargo, criticó al Gobierno por su desinterés en el tema: "Les da lo mismo. ¿A qué vinieron? Si no le cambiaron la vida a los chilenos", reprochó.
La mayoría del desorden se detectó en entidades del Gobierno Central y su impacto asciende a los 17 mil millones de pesos, estimó Contraloría.