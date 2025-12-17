Eduardo Frei respondió a la DC tras suspensión de militancia por reunión con Kast

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle entregó este miércoles su respuesta al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) tras la suspensión provisoria de su militancia a raíz de su reunión con el presidente electo José Antonio Kast al inicio de la campaña del balotaje.

El proceso disciplinario contra el exmandatario abordó la acusación principal y otros antecedentes presentados por la mesa directiva de la DC, que incluían desobediencias partidarias previas, como su apoyo a las opciones del Rechazo y A Favor en los respectivos procesos constitucionales, y el respaldo a candidatos fuera de pactos en las última elección municipal.

A través de una carta, Eduardo Frei respondió -en primera instancia- que los antecedentes referentes a los procesos constitucionales y la elección municipal "se refiere a hechos que estatutariamente se encuentran prescritos por haber ocurrido un año antes de la presente denuncia".

Respecto a su reunión con el entonces candidato republicano, el expresidente respondió: "No se indica en la acusación más que una referencia a la existencia de una reunión. Me solicitaron una audiencia en mi domicilio particular y consideré que no tenía motivos para rechazar".

"Esta acusación así presentada afecta el derecho a la libertad de acción en el ámbito privado, por cuanto, cada militante mantiene su derecho a actuar libremente", agregó.

Frei Ruiz-Table también apuntó contra el rol del Tribunal Supremo de la DC: "El problema es el prejuzgamiento sobre esta situación. En efecto, el Tribunal Supremo prejuzga y adelanta opinión al calificar estos hechos como gravísimos, sin siquiera conocerlos, sin siquiera preguntar sobre lo abordado en la referida reunión", fustigó el exmandatario.

El documento concluye con una carta dirigida a la militancia, donde el expresidente se dirige a sus camaradas y simpatizantes de la DC, haciendo un repaso de su historia como militante del partido y compartiendo reflexiones sobre la situación actual.

Respuesta Eduardo Frei Ruiz-Tagle Al TS by Radio Cooperativa

División entre diputados falangistas

El vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, quien formó parte del comando de Jeannette Jara durante la campaña, aseguró que "me parece una insensatez pretender expulsar de la DC al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle".

"Hay derecho a la libertad de opinión, a la libertad de conciencia, y de conversar con los actores políticos que uno estime conveniente, y es más, en el caso de un expresidente, creo que eso es una obligación", opinó el diputado falangista.

En contraste, el jefe de la bancada DC, Héctor Barría, opinó: "No formo parte del Tribunal Supremo (pero) creo que la DC está dando una muy buena señal de que cada militante, más allá de los honores que haya ocupado, debe ser tratado de la misma manera".