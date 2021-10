Ex Presidente Frei: Existe una discusión pobre y populista en los contenidos, y violenta en las formas

El ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) cuestionó la manera de hacer política en la actualidad, acusando que se dan debates "pobres y populistas" en los contenidos y con "violencia" en las formas, los que además no ayudan en una época de crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus, y la económica derivada de ésta, que se viven no sólo a nivel nacional, sino munidial.

"Justo cuando vivimos una crisis sanitaria y económica de escala global, pocas veces vistas, y esperamos por consiguiente grandes acuerdos para enfrentar los problemas que nos aquejan, nos encontramos con una discusión pobre y populista en los contenidos, y muy violenta en las formas, donde funciona más descalificar que convencer, y así va esta campaña", sostuvo.

"Hay que revertir esta tendencia ahora, no mañana", exhortó.

El otrora Mandatario (1994-2000) participó este miércoles 27 de octubre en el seminario online "Nueva Forma de Hacer Política", organizado con motivo del 83 aniversario de la fundación de la Falange Nacional, movimiento político del que fueron parte Eduardo Frei Montalva y Bernardo Leighton, y que precedió a la Democracia Cristiana.

En el evento expusieron Jorge Cerda, presidente de la Corporación Educacional Bernardo Leighton, con el tema "Evocación"; Edmundo Salas, ex diputado y actual consejero regional del Biobío, con "La Falange Nacional: un compromiso transformador", y la senadora DC Carolina Goic, con "Ética: más vigente que nunca".

También tuvo como objetivo dialogar sobre los objetivos que llevaron a fundar, hace 83 años, la Falange Nacional e instalarla en la realidad política, social y económica de los años 30.