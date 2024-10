Candidatos a alcaldía de La Florida ponen foco en seguridad, salud y plan regulador

Desde el 2011 que Rodolfo Carter (exUDI) ocupa el sillón municipal de La Florida, por lo que ya no puede competir por la reelección en los comicios del sábado 27 y domingo 28 de octubre, donde cinco candidatos pelean en la papeleta para dirigir una de las comunas más grandes de la Región Metropolitana, con más de 400 mil habitantes.

Daniel Reyes, postulante independiente en la lista de UDI, con el apoyo de Chile Vamos y el Partido Republicano –que se omitió en la comuna-, se le conoce como el principal sucesor del jefe comunal o "delfín" de Carter y ganó las primarias del sector con el 67% de las preferencias.

Reyes, quien reconoce que pretende continuar la gestión del alcalde Carter, se ha desempeñado como director jurídico, secretario comunal de planificación, administrador municipal y director de desarrollo comunitario y social, todo en La Florida.

Entre sus propuestas, se encuentra evitar la deserción escolar y más transparencia y participación de los vecinos como también "sin duda, que la seguridad es la preocupación número uno que manifiestan todos los chilenos y desde luego que La Florida no es la excepción. En ese sentido, seguiremos trabajando en una estrategia muy potente como lo hemos hecho hasta ahora con el alcalde Carter".

"En materia de salud, sin duda que es el eje numero dos más relevante que tenemos en una futura gestión municipal; en materia de transparencia y probidad, por supuesto que queremos seguir trabajando con herramientas de control ciudadano, que ha sido un sello por parte de la gestión del alcalde Carter y nosotros queremos seguir proyectando aquello hacia adelante", afirmó.

Nicolás Hurtado, la carta oficialista

En la otra vereda, se encuentra Nicolás Hurtado del Partido Comunista, quien ganó con el 59,9% de los votos las primarias oficialistas. Asimismo, compitió también por la alcaldía en la elección anterior y obtuvo el segundo lugar con el 28% de los votos.

El cientista político fue concejal de la comuna y actualmente es subdirector de la división de organizaciones sociales que pertenece a la Secretaría General de Gobierno, pero se encuentra con permiso para hacer campaña sin goce de sueldo.

Cuenta con un programa de 150 medidas como tener un edificio municipal propio, modificar el plan regulador, una auditoria de entrada y la construcción de dos parques intercomunales colindantes con Puente Alto; además, pretende aclarar casos y contrataciones que ha estado envuelto el municipio, a propósito del caso audios.

"La Florida en primer lugar se ha vuelto una caja pagadora de favores políticos. Lo vivimos con el exministro Felipe Ward -Minvu, Segpres y Bienes Nacionales durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022)-, con el candidato a gobernador de Chile Vamos, Francisco Orrego, y también lo vivimos con el exfiscal Manuel Guerra, quien fue nombrado defensor de la gente luego de las clases de ética los delincuentes de cuello y corbata y también, por cierto, haber sido quien estuvo a cargo de la querella que nosotros le presentamos al alcalde Carter", planteó.

En esa línea, sostuvo que "esto es muy importante porque significa un despilfarro de recursos en plata que debe haber sido invertida cada peso en la gente de La Florida y, especialmente, en la principal preocupación de la comuna, que es la seguridad. La Florida es cada vez más insegura y esto es resultado por cierto de políticas que son llamativas pero que no tienen ningún impacto en la realidad".

"Lo último tiene que ver con un problema de regulación urbana, ahí tenemos una construcción gigantesca de edificios de gran altura y que ha destruido los barrios y la calidad de vida en nuestra comuna", expuso.

Candidatos coinciden en seguir con algunos programas comunales

Por otro lado, se encuentra el humanista Juan Carlos Zurita, quien es técnico en programación y postuló en 2021 al municipio, obteniendo el 7% de los votos.

Zurita apuntó a que "ha vivido toda su vida en la comuna, conoce su crecimiento desmedido, y ha visto como la falta de planificación territorial va terminado con la vida de barrio. Lo que se busca ahora es fomentar la participación ciudadana para que esta incida en la vida de barrio que queremos y esperamos también propuestas y proyectos para la utilización de barrios abandonados tales como la construcción de edificios consistoriales".

Paola Romero se presenta a la carrera por el sillón municipal de manera indpendiente, pero en el pacto Ecologistas, Animalistas e Independientes. Es abogada y dirigente social, y antes postuló a la Convención Constitucional sin ser electa.

En ese sentido, señaló que "soy una mujer que no viene del mundo político partidista, ya que nunca he militado en un partido político, y que después de vivir 27 años en la comuna y ser 14 años dirigente social es lo que me hace entender, desde el terreno mismo, cuáles son las deficiencias que existen y valorar los avances que hemos tenido".

En tanto, la candidata que completa la papeleta es Carol Espinaza, militante del Partido Social Cristiano, quien trabajó en el municipio entregado vales de gas, donde fue despedida.

"Conozco la realidad de la comuna como una vecina común y corriente, pero además tengo el carácter para golpear todas las puertas que sean necesarias para obtener recursos para nuestra comuna. Me comprometo públicamente a servir a los vecinos con honestidad y probidad, con manos limpias y mis fuertes convicciones cristiana", declaró.

Pese a que todos tienen propuestas de campaña, aun así coinciden en que hay programas que son bien evaluados por la ciudadanía y se comprometen a mantener la entrega de vales de gas y el programa "Médico en tu barrio".