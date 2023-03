CNTV sorteó el orden de aparición en la franja constituyente

El Consejo Nacional de Televisión sorteó este viernes el orden de aparición en la franja de la elección del Consejo Constitucional, que se emitirá entre el 7 de abril y el 4 de mayo próximos, tres días antes de los comicios.

El espacio tendrá dos bloques de transmisión, de 15 minutos cada uno, a las 12:45 y a las 20:45 horas diariamente.

Según lo definido por el azar, iniciarán los pactos políticos que inscribieron listas conjuntas: primero "Chile Seguro" (partidos de Chile Vamos), seguido de "Unidad para Chile", que une al gobernante Apruebo Dignidad con el Partido Socialista y el Partido Liberal; y "Todo por Chile", que sumó a los también oficialistas PPD y Partido Radical con la Democracia Cristiana.

Luego será el turno de los dos candidatos de pueblos originarios, los mapuche Alihuen Antileo y Julio Nelson Marileo.

En tercer lugar aparecerán el Partido de la Gente y el Partido Republicano, que inscribieron sus propios candidatos por separados.

En último orden fueron sorteados los tres aspirantes independientes: Jorge Sepúlveda, Claudio Barrientos y Lisette Quilodrán.

🗳️ Realizado el sorteo público en nuestra sede, ya está definido el orden de los participantes en la primera emisión de la Franja Electoral. pic.twitter.com/KLfc7wuaKY — CNTVChile (@CNTVChile) March 24, 2023

De acuerdo con las reglas de la franja televisiva, "este orden de aparición rotará diariamente, de modo que a quien le corresponde abrir el primer día le tocará cerrar el siguiente y así sucesivamente".

Establece también que "los partidos políticos, pactos, candidatos independientes y candidatos indígenas serán responsables de los contenidos que emitan a través de su correspondiente propaganda electoral".

El CNTV destaca que "ningún participante tendrá menos de cinco segundos" en su espacio de propaganda en televisión abierta.

LA MIRADA DE LAS DIFERENTES LISTAS

En cuanto a los detalles de la franja, Josefina Villar, secretaria general de Comunes, explicó que "Unidad para Chile" tendrá tres ejes principales: "seguridad, el costo de la vida y por supuesto el medio ambiente, que es un tema que hoy aflige no solo a Chile, sino al resto del mundo. Esos serán los ejes principales, (aunque) por supuesto que vamos a abordar otros".

Por su parte, la secretaria general de la DC, Cecilia Valdés, afirmó que "Todo por Chile" es mucho más que sólo un pacto electoral.

"Hicimos una franja común con los tres partidos, porque es un pacto no circunstancial. No es un pacto meramente electoral, es un proyecto político que apostamos hacia futuro para representar el electorado que no se siente representado ni por la ultraizquierda ni por la ultraderecha", puntualizó.

Desde la derecha, Eduardo Cretton, exconvencional constituyente de la UDI,

pidió al Gobierno agilizar "las campañas de información con respecto al proceso eleccionario y con respecto a la obligatoriedad del voto", dado que, en su opinión, "hasta ahora la verdad es que se ha visto poco interés por parte del Gobierno de informar respecto al proceso que vamos a vivir el 7 de mayo".

"Nuestra franja va a estar centrada en mostrar los contenidos que ofrecemos para nuestras propuestas constitucionales y la calidad de nuestros candidatos. Esperamos que esto sea bien acogido, esperamos también que haya civismo entre los distintos participantes de esta franja. Que nos preocupemos de informar a las personas más que denostar a los demás", analizó, por su parte, el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González.