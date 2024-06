Felipe Ossandón busca inscribir su candidatura independiente al municipio de Puente Alto

El concejal Felipe Ossandón, sobrino del senador Manuel José Ossandón, llegó este jueves hasta el Servicio Electoral (Servel) para inscribir su candidatura independiente para la alcaldía de Puente Alto.

De todas maneras, el edil no concretó el trámite de manera formal y solo realizó consultas al Servel, dado que aún no tiene las firmas necesarias.

Ossandón tiene plazo hasta el próximo 29 de julio para juntar dichas firmas e inscribirse como candidato a alcalde por Puente Alto.

"Hoy día estamos reunidos aquí para demostrarle a todo Chile y sobre todo a todos nuestros vecinos que Puente Alto está más vivo que nunca y hoy día hemos demostrado que es una candidatura que nace de las mismas personas que aquí nos acompañan, hay muchos que no han podido venir (...) vamos a lograrlo y en octubre vamos a vencer", comentó en su llegada al Servel.

Asimismo, señaló que "yo hablé con los presidentes de Chile Vamos hasta el último día. Cuando él dice que yo reconsidere, yo le di la oportunidad hasta el final, pero en el fondo también yo tengo que ser claro con todos los vecinos que se han jugado con esta candidatura, que nosotros sí vamos a llegar hasta el final y vamos a luchar por sus sueños".

"Yo nunca me voy a cerrar al diálogo, jamás. Y si ellos quieren conversar, yo nunca me voy a cerrar al diálogo. Y aprovechando hago un llamado a todos los vecinos de Puente Alto a no participar de estas primarias ilegítimas", remarcó.

La decisión de Ossandón no ha sido vista con buenos ojos en Chile Vamos, ya que este domingo se llevará a cabo una primaria entre la exministra Karla Rubilar (RN) y el concejal Erick González (UDI).

CAMPAÑA DE ALESSANDRI EN LO BARNECHEA

Esta mañana, el precandidato a la alcaldía de Lo Barnechea Felipe Alessandri (RN) cerró su campaña previo a las elecciones primarias de este domingo, cuando que se enfrentará a Carlos Ward (UDI).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Felipe Alessandri (@felipealessandri)

"El domingo tenemos una elección que es muy importante, así que el llamado es que vayan a votar. Muchas gracias al alcalde Cristóbal Lira, a la sociedad civil y sobre todo a los vecinos", expresó el exjefe comunal de Santiago.

Por su parte, el timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, llamó a votar, ya que "mientras más amplia es la participación de vecinos de Lo Barnechea, más respaldo tiene el próximo alcalde. Lo sabe el alcalde actual, Cristóbal Lira; lo sé yo, que Felipe Alessandri es por muy lejos la persona más capacitada, más preparada para llevar a Lo Barnechea a un nuevo nivel de desarrollo".

Situación de la DC

En el caso de la Democracia Cristiana (DC) -que tiene pacto electoral con el oficialismo- han existido roces en primarias de comunas emblemáticas para la falange, como La Granja y Peñalolén.

En ésta última comuna hay un quiebre con la actual alcaldesa, Carolina Leitao, quien renunció al partido y no apoyará al candidato DC por esa comuna.

Respecto a la situación electoral del partido, su presidente, el diputado Alberto Undurraga, indicó que "nuestros liderazgos son transversales, buscan ampliar la base de apoyo, no son liderazgos de nicho, tampoco son liderazgos extremos como algunos de los que enfrentamos".

"Naturalmente en aquellos lugares donde enfrentamos a la gente que está más en la punta izquierda, por ejemplo en Antofagasta, en La Florida, en Talca, donde las principales opciones son o el candidato comunista o el candidato a la Democracia Cristiana, nosotros hacemos un llamado a votar por el que genere mayores acuerdos", afirmó el parlamentario.