Figuras socialistas apoyan a Ismael Calderón para la alcaldía de Santiago

Cerca de 50 figuras del Partido Socialista (PS) más independientes decidieron apoyar a Ismael Calderón, precandidato a alcalde por la comuna de Santiago, lo que abre un flanco con el Partido Comunista (PC), que ya posicionó a la actual jefa comunal, Irací Hassler, para ir a la reelección en los comicios de octubre próximo.

A través de una carta titulada "Santiago, es hora de cambiar", 49 figuras como la de los exministros Ana Lya Uriarte y Osvaldo Puccio, los exsenadores Juan Pablo Letelier y Hernán Vodanovic, e incluso por parte de Fulvio Rossi (Amarillos), hicieron un duro diagnóstico de la actual gestión en el municipio de Santiago.

"La ciudad de Santiago arrastra desde hace varios años una continua degradación de la calidad de vida de sus moradores y trabajadores cotidianos, que se manifiesta en sus aspectos ambientales, de salubridad pública, de servicios y especialmente de seguridad ciudadana, en la cual exhibe las más altas tasas de homicidios del país", se lee en la misiva impulsada por Fredy Cancino (PS) y Ramón Montes (independiente).

"Son varias las desprolijidades, a partir de la fallida compra de la clínica Sierra Bella; así como la ausencia de un plan maestro para enfrentar la criminalidad y la inseguridad de los vecinos. A ello se añade la ineptitud para remontar el declive de los liceos emblemáticos de Santiago, confundiendo el derecho de manifestación de sus estudiantiles con la violencia, destrucción y continuas interrupciones de actividades docentes", puntualizaron en el documento.

Asimismo, a modo de crítica, señalaron que "una vez más visiones estrechamente ideológicas, o férreas ideas preconcebidas, chocan siempre con la realidad de la administración pública, que impone ajustarse a las normas, vigilar altos niveles de probidad, contar con serios y plausibles planes sectoriales y, particularmente, tener en claro que se gobierna una ciudad para todos su habitantes y no solo para quienes merezcan atención política".

"No vemos en la actual administración municipal las cualidades y, sobre todo, resultados que permitan esperar en un futuro próximo la puesta en marcha de un proceso que revierta el deterioro del capital", agregaron.

PRIMARIAS EN SANTIAGO Y EL APOYO A ISMAEL CALDERÓN

Los adherentes hicieron un llamado a acoger la postulación del precandidato socialista en la comuna, el exconcejal entre 2008 y 2016 Ismael Calderón, quien también fue candidato a la alcaldía en 2021, por lo que proponen una primaria. "Para ello se debe obviar, si es necesario, la regla de 'el que tiene mantiene'", más aun cuando "estamos frente a una gestión deficitaria", argumentaron en el texto.

En tanto, valoraron que Calderón "ha interactuado con miles de vecinos santiaguinos en busca de soluciones para problemas concretos, no para generalidades ideales".

Pese a todo lo anterior, la timonel socialista, Paulina Vodanovic, remarcó que esta carta "no es del partido, son adherentes a esa candidatura. Las conversaciones como partido están en curso, no hay definiciones generales, aun mucho menos de comunas en particular".

Finalmente, consultado por La Tercera, Calderón expresó que esta carta "es un apoyo muy importante para mi candidatura", asegurando que está "agradecido" y relevó la importancia de "la unidad, que se fortalece con más democracia. La mejor forma de resolver es a través de primarias legales".

"Ojalá que los demás partidos de la coalición, ya sea Apruebo Dignidad como el Socialismo Democrático, apoyen que en la comuna capital se requiere una primaria. Si no, le vamos a entregar el municipio a la derecha", añadió.