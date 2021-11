Fiscal nacional ordenó investigación de oficio contra Karina Oliva

El fiscal nacional, Jorge Abbott, ordenó abrir una investigación de oficio contra Karina Oliva, hoy candidata a senadora por Santiago, por el presunto delito de fraude de subvenciones en su declaración de gastos de su fallida campaña a gobernadora de la Región Metropolitana.

El jefe del Ministerio Público designó al fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, para llevar adelante las indagaciones, tras la publicación de Ciper que en la víspera señaló a varios de los colaboradores de la postulante de Comunes -todos ellos también militantes de ese partido- como los mejor pagados de las campañas electorales en Chile desde que existe registro.

El que más cobró fue Martín Miranda Sepúlveda, su jefe de campaña en primera y segunda vuelta: 40 millones por los cinco meses de campaña legal; es decir, ocho millones mensuales, en promedio.

Más temprano este miércoles, el Servicio Electoral confirmó que investigará la rendición de cuentas de la primera vuelta de gobernadores regionales entregada por el equipo de Oliva.

La politóloga, por su parte, insistió en entrevista con CNN Chile en que no ha "incurrido en ninguna ilegalidad", que no ha cometido "ningún delito" y que tampoco hay "ninguna denuncia" sobre este asunto, más allá del reportaje de Ciper.

#NoticiasExpressCNN | Karina Oliva por reportaje de Ciper: "No hay una denuncia, porque aquí yo no he cometido ningún ilícito. Lo que hay es la exposición pública de una rendición donde hay una objeción social".



