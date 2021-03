La ex ministra, miembro del comité político de Evópoli, Pauline Kantor, se refirió en El Primer Café al proyecto que busca extender a dos jornada las elecciones del próximo 11 de abril. La ex titular de Deportes indicó que "en Chile hemos sido un ejemplo institucionalmente con todos nuestros procesos electorales y siento que en dos días podemos correr un riesgo" porque, a su juicio, no se podrían dar las garantías de que "ningún local sea vulnerado". Además, señaló que ya queda solo un mes para las elecciones, por lo que no es momento para una "suerte de improvisación" y apuntó que su opción es alargar el día "aunque estemos votando hasta las 01:00 de la mañana o aumentar el número de locales".

