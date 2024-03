Matthei redobló críticas por elecciones en dos días: "No nos vamos a venir a hacer los vírgenes"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), redobló sus críticas a una posible elección municipal y regional de dos días, insistiendo en la posibilidad de un fraude.

Al ser consultada sobre el tema, la exministra replicó que "me preguntaron mi humilde opinión sobre elecciones en dos días y a mí me cargan las elecciones en dos días, ¿qué quiere que le diga?".

"No nos vamos a venir a hacer los vírgenes, no vamos a decir que en Chile no pasa nunca nada, cuando en realidad les robaron los computadores debajo de sus narices y les robaron también la caja fuerte debajo de sus narices", añadió.

Por su parte, el gobernador metropolitano Claudio Orrego dijo que "le diría a la alcaldesa Matthei que recuerde que ella y yo fuimos elegidos en una elección de dos días, donde no hubo ningún cuestionamiento y fue absolutamente impecable. No entiendo su cuestionamiento y su amenaza de posible fraude, ante la misma situación dos o tres años después".

AMBIENTE CRISPADO POR PALABRAS DE NÚÑEZ

Estas críticas no son las únicas que ha enfrentado el Ejecutivo en medio del confrontacional ambiente político, tras las palabras del senador Daniel Núñez (PC), quien llamó a "convocar presión ciudadana para sacar adelante las reformas".

El presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo que "no hay que bajarle el perfil, esto da para una discusión relevante, aquí está la raíz de una mala política, de una mala convivencia nacional. Que un partido político llame a, de alguna manera, pasar por arriba de la institucionalidad, pasar por encima de la institucionalidad, es algo grave que creo que como país necesitamos discutir, o valoramos o no valoramos las instituciones democráticas".

"El gobierno debiera manifestarse de una manera completamente clara en favor del diálogo, de la no violencia y de valorar las instituciones democráticas de nuestro país", sostuvo.

La timonel del PS, Paulina Vodanovic, dijo que "deberíamos preocuparnos por buscar soluciones, la verdad es que en estos dimes y diretes no ayuda lo que ha señalado Evelyn Matthei respecto de los dos días de elecciones, ha sido bien desafortunado".

"Siempre han existido grupos de presión, hoy día necesitamos tener una PGU de 250 mil pesos, no tenemos los recursos para eso, hay una negativa per se de la derecha a discutir un pacto tributario. Cuando la derecha niega la sal y el agua al país, también nosotros vemos con desesperanza esto", lamentó.