Municipales: Servel pide acelerar la tramitación sobre elección en dos días

El Servicio Electoral (Servel) expuso este miércoles su cuenta pública 2024, instancia en la que el presidente de su Consejo Directivo, Andrés Tagle, pidió al Congreso acelerar la tramitación del proyecto que propone realizar las elecciones municipales y regionales del 27 de octubre en dos días y la iniciativa que establece las sanciones del voto obligatorio.

"Estamos a 165 días de la elección de octubre y con incertidumbre importante, porque no se ha dictado una ley que mandata a la constitución que establezca las sanciones, las excepciones y el procedimiento para el voto obligatorio, por lo tanto, sin esa ley no hay sanción, y si no hay sanciones, el voto pierde todo el carácter de obligatorio y pasa a ser similar a un voto voluntario", explicó Tagle.

Cabe recordar que cuando se aprobó el proyecto para restituir el voto obligatorio, las sanciones que se aplican en caso de no acudir a las urnas quedaron pendientes y todavía no se tramitan en el Parlamento.

"Y también está pendiente la resolución de cómo se va a ser la elección por la problemática de voto obligatorio y cuatro elecciones que, en un día, con los procedimientos normales no da. Nosotros esperamos que se apruebe la resolución de hacerlo en dos días", manifestó el director del Servel.

Respecto a este último punto, el Ejecutivo ingresó un proyecto al respecto considerando que en dicha instancia se realizarán cuatro elecciones al mismo tiempo (gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales), lo que podría extender considerablemente el tiempo de votación.

Las elecciones primarias del próximo 9 de junio en más de 70 comunas y en dos regiones del país. Son aproximadamente cuatro millones de electores los que serán convocados a las urnas, pero el voto será de carácter voluntario.

En dichas elecciones podrán participar votantes independientes y también los militantes de los partidos que competirán en los comicios. En ese sentido, el próximo sábado se conocerá el listado de vocales de mesa para dicha instancia.

CUENTA PÚBLICA DEL SERVEL

Durante la cuenta pública, el Servel entregó algunos datos de su gestión institucional durante el último año.

En esa línea, la entidad informó que en 2023 se instruyeron 897 procedimientos sancionatorios, donde el 56% de los casos terminó en una pena.

Asimismo, reveló que se hubo más de 51 millones de visitas al sitio web www.servel.cl y que se registró un 97% de cumplimiento respecto a su gestión presupuestaria.