Luego de ser investigado y desestimado su desafuero por la Corte de Apelaciones de San Miguel ante acusaciones por tráfico de influencias, el senador Manuel José Ossandón (RN) anunció este domingo que apunta su mirada a las presidenciales del 21 de noviembre.

Al respecto, tras ser consultado por The Clinic, el parlamentario contó que "cuando el Presidente Piñera asumió este gobierno me invitó un café y conversamos los dos, cara a cara, y de lo que me acuerdo firme es que él me dijo que para la próxima presidencial los candidatos los iban a elegir la gente; no los partidos. Hoy, Desbordes es el candidato del partido".



Por lo que, pese a que el ex ministro de Defensa es la actual carta de Renovación Nacional, Ossandón afirmó que quiere ser el candidato "del apoyo de la gente, porque quiero ser un candidato competitivo".



"Estoy dispuesto a asumir una candidatura presidencial, pero son los electores quienes deciden", expresó.



"En Puente Alto estuve amenazado de muerte por erradicar a delincuentes y narcotraficantes. No tengo temor para enfrentar la delincuencia y dejar de lado esa excusa que es impopular transformarse en un sheriff. Llevo 4 meses en la calle de lunes a viernes y lo único que escucho es el miedo y la rabia de las personas frente a la delincuencia y al narcotráfico que convierte a sus barrios en espacios para pandillas", relató.



Ossandón aseguró que "las personas en Chile deben ser libres para caminar en sus calles sin el temor que maten a sus hijos o a ellos mismos".



El senador participó en las primarias presidenciales de Chile Vamos en el 2017, instancia en la que fue derrotado por el actual Presidente, Sebastián Piñera. Actualmente el ex alcalde de Puente Alto tiene su militancia suspendida por decisión personal, sin embargo, informó que retomará su trabajo en RN.