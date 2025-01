Servel cumplirá dos años sin nombramiento de consejero titular

El Servicio Electoral (Servel) lleva casi dos años sin nombrar a un consejero titular, ya que el período de Alfredo Joignant expiró el 18 de febrero de 2023, y desde entonces se desempeña como "prorrogado", a la espera de que el Presidente Gabriel Boric designe a su reemplazo.

El presidente del Consejo Directivo, Andrés Tagle, quien después de cinco años en el cargo pretende dejarlo en febrero próximo, manifestó a El Mercurio su inquietud porque su eventual sucesor sea electo en tal escenario.

En concreto, Tagle supone que tendría que dar continuidad en calidad de prorrogado, aguardando el respectivo nombramiento por parte del Mandatario, que debe ser ratificado por dos tercios del Senado -al menos 33 votos-, pero el caso de Joignant no hace pensar que ello suceda a tiempo.

El resto del Consejo está conformado por Pamela Figueroa, David Huina y María Cristina Escudero: de momento, serán ellos cinco los encargados de elegir, por mayoría simple, a un sucesor en la presidencia del organismo, posibilidad que molesta a la autoridad actual.

"No debería elegirse un consejero que esté en condición de prorrogado, porque en cualquier momento termina (su rol) y no se pueden planificar las cosas, etcétera. No me parece, y le acorta el período al sucesor. Yo quiero salir", fustigó Tagle en el matutino.

La ausencia de acuerdos en el Congreso sería el principal factor que llevó al Gobierno a incumplir el plazo en este caso, considerando el elevado quorum que requiere confirmar el nombre de un nuevo consejero titular.

A pesar del adverso cronograma, Tagle garantizó que el Servel está preparado para continuar sus funciones: "Independiente de una persona o un par de personas, los demás miembros del Consejo están en plena capacidad, es decir, organizando las elecciones. Y desde luego, el cuerpo ejecutivo es el mismo".