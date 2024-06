Vodanovic acusa falta de difusión de las primarias: "Hay un incumplimiento grave del Servel"

"Yo veo lamentable que en una elección estatal (...) no haya habido ni siquiera un letrero (afuera de los locales)", acusó la líder oficialista.

"No ha habido ningún deber de información del Servel (...). A mí me parece vergonzoso que el Estado de Chile no invierta en promover una fiesta de la democracia", agregó.