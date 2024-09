Elizalde: "No tengo whatsapps con Luis Hermosilla, no tengo su teléfono"

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, descartó haber intercambiado mensajes con Luis Hermosilla en medio del proceso de elección del fiscal nacional, y aseguró que no tiene por qué hacerse cargo de los mensajes en los que el abogado imputado lo haya mencionado.

Un artículo de El Mercurio señaló que el letrado - actualmente bajo prisión preventiva, imputado en el marco del caso audios - sostuvo chats con Francisco Feres (socio y amigo de la familia Jalaff), en los que dio cuenta de su interés en el último proceso de elección de fiscal nacional.

Hermosilla supuestamente deseaba que el nominado por el Gobierno y ratificado por el Senado fuese el expostulante José Morales, el primero de tres nombres oficializados por el Ejecutivo, que finalmente fue rechazado por la Cámara Alta a falta de dos votos.

En este contexto, Hermosilla afirmó en sus mensajes con Feres que "(Álvaro) Elizalde - por ese entonces, senador socialista - se está jugando a mil por (Ángel) Valencia", para ocupar el cargo, según detalla el citado medio.

Asimismo, de acuerdo con el matutino, cuando el Gobierno ya tenía el listado de postulantes elaborado por la Corte Suprema en noviembre de 2022, Feres aseguró a Hermosilla que "veo el lunes, con un café, a dos ministras" para saber alguna novedad sobre el tema.

ELIZALDE: APOYÉ SIEMPRE LAS PROPUESTAS DEL PRESIDENTE

Al ser consultado sobre esta situación, el ministro aclaró: "En primer lugar, en aquel tiempo yo era senador y no ministro de Estado. En segundo lugar, conforme a lo que acreditan mis votaciones, apoyé siempre las propuestas del Presidente de la República".

"En la tercera votación (en el Senado), no voté por el señor (fiscal nacional, Ángel) Valencia, señalando explícitamente que no lo hacía precisamente porque lo conozco desde hace mucho tiempo; es una amistad desde los tiempos en que éramos estudiantes", recordó.

"Adicionalmente, quiero señalar que no tengo intercambios de (mensajes de) WhatsApp con Luis Hermosilla, no tengo su teléfono. Él (sólo) me menciona en un mensaje que envía a otra persona donde queda totalmente claro que su candidato para fiscal nacional era José Morales y no Ángel Valencia", enfatizó.

Por último, "yo no me tengo por qué hacer cargo de los mensajes que envía una persona que está privada de libertad, con prisión preventiva en razón de una investigación que se origina en una grabación donde él mismo reconoce que ha cometido delitos".