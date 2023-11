Apenas un 8 por ciento votaría A Favor en el Plebiscito, según la CEP

Casi un 50 por ciento de la población en Chile no está interesada con el proceso constitucional que el 17 de diciembre vivirá su plebiscito, confirmó la encuesta publicada este lunes por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

Según este sondeo, que corresponde al periodo septiembre-octubre de 2023, sólo un 24 por ciento está muy o bastante interesado en este segundo proceso para una nueva Constitución, mientras que el mismo porcentaje está algo interesado y un 47 por ciento nada interesado.

Este último registro es dos puntos menor al registrado en el estudio correspondiente a junio-julio de este año, en el que, de todas maneras, aún no se entregaba la propuesta de nueva Constitución.

Sobre lo que piensan votar en diciembre, se reveló que un 30 por ciento se perfila por la opción En Contra y un 8 por ciento por el A Favor, mientras que un 53 por ciento aún no lo decide y otro 9 por ciento no lo sabe, por lo que más de un 60 por ciento todavía no tiene postura clara en ese tema.

Respecto a la posición política, la CEP dio cuenta que un 49 por ciento de los votantes que van por el En Contra son de sectores de izquierda, un 19 por ciento de los que pretenden aprobar la propuesta son de derecha y el 60 por ciento de los indecisos son de centro.

Mientras que en cuanto al texto emanado por el Consejo Constitucional, un 19 por ciento de los encuestados cree que ayudará a resolver los problemas del país, un 42 por ciento que dejará igual las cosas y un 32 por ciento estima que las empeorará.

Finalmente, en el caso que el En Contra sea la opción ganadora en el plebiscito, lo que debería ocurrir posteriormente encuentra miradas contrapuestas: mientras un 29 por ciento cree que se debe elegir otra asamblea para elaborar una nueva Constitución, un 26 por ciento espera que se mantenga la actual Carta Fundamental.

En tanto, un 19 por ciento pretende que el Congreso reforme la Constitución vigente y un 12 por ciento que los legisladores elaboren una nueva Carta Magna.

La encuesta fue realizada presencialmente a 1.478 residentes de 125 comunas del país, entre el 24 de septiembre y el 2 de noviembre, con error muestral estimado en 2,8 poir ciento.