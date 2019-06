Insulza tras la CEP: La gente castiga la desunión de la oposición

Los resultados entregados por la encuesta CEP respecto a liderazgos políticos golpearon a la ex Nueva Mayoría, pues ninguno de sus representantes con aspiraciones presidenciales aparece en los primeros lugares, ocupados por figuras del oficialismo y el Frente Amplio.

Después de la ex Presidenta y alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien ocupa el segundo lugar, aparecen el PPD Ricardo Lagos Weber en el puesto 15 y el senador socialista José Miguel Insulza en el lugar 16.

Ante estos resultados, Insulza reconoció que ha faltado un rol más activo de las directivas de los partidos y que la gente, aseguró, está castigando la falta de unidad.

"Ha habido incapacidad para interesar a la gente en la política en lo que uno está haciendo", aseguró el parlamentario.

Insulza manifestó que "la gente más ligada a nosotros de siempre castiga la desunión, la falta de línea común. Las cosas se miden también por los resultados, si los resultados son bajos para todos eso demuestra que el descontento es con todos, no es con ninguna en particular".

Mientras que Lagos Weber sostuvo que "si alguien pretende liderar Chile o gobernar o aglutinar en un proyecto colectivo nos falta mucho todavía porque aún no somos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros".

"En lo personal en esa encuesta estoy tranquilo con el desempeño que he tenido, pero eso no me dice nada. Lo que yo sé es que esto no se hace de a uno y para esto hay que sumar y eso es lo que creo que en la oposición nos ha faltado sumar", agregó el senador.

Timonel PR pide no caer en "el estilo Piñera, siempre culpar a los demás"

Desde las directivas, el timonel del Partido Radical, Carlos Maldonado, manifestó que no hay que culparse ahora unos a otros.

"No tenemos que caer en la centroizquierda en lo que podríamos llamar el estilo Piñera, que es siempre culpando a los demás. Todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte, las directivas estamos trabajando seriamente para generar las condiciones que permitan dotar a la centroizquierda de una nueva coalición", aseveró.

Su par del PPD, Heraldo Muñoz, quien tiene aspiraciones presidenciales y cayó 12 puntos en la CEP, llamó a realizar una reflexión profunda.

"Hay que tener una capacidad de reflexión, de ver cuáles han sido los problemas que ha tenido la oposición porque los ha habido, hay varias oposiciones, ese es el fondo de la cuestión y lo que tenemos que hacer es buscar los mínimos comunes entre los distintos partidos de oposición", declaró.

Desde la DC, en tanto, el senador Jorge Pizarro hizo una dura autocrítica, afirmando que los números de la CEP son el reflejo de la falta de unidad, la dispersión y la falta de objetivos comunes, por lo que llamó a los partidos a tener una visión más unitaria.