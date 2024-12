Eyzaguirre: "El país no resiste otro Gobierno más con este sistema político fragmentado y polarizado"

"Esto no resiste más", dijo este viernes el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) en El Primer Café, al subrayar la urgencia de sacar adelante la propuesta de reforma al sistema político, que un grupo transversal de senadores levantó la semana pasada.

"No puedo dejar de pensar en la fábula de la rana que chapotea en el agua de una olla sin darse cuenta que le han prendido fuego lento. Sin temor a exagerar, creo que el país no resiste otro Gobierno más con este sistema político fragmentado y polarizado, justamente porque las circunstancias internacionales se van a poner cada vez más difíciles", alertó el economista y otrora titular de Hacienda, Educación y Segpres.

De cara al debate en el Parlamento, Eyzaguirre señaló que "no hay forma mejor de echar abajo una idea que comenzar a poner temas adicionales, que pueden ser muy legítimos, pero pongámonos de acuerdo en un mínimo".

"Yo prefiero un régimen parlamentario que un régimen presidencial, pero si no está el horno para bollos, me olvido de eso; yo prefiero un sistema de listas cerradas respecto de una legislación antidíscolos, pero si no está el horno para bollos, me olvido de eso; yo prefiero que se supriman los pactos electorales al 5% de umbral, pero si no está el horno para bollos, vamos con el 5%, pero salgamos de este atolladero y las otras cosas las podremos ir solucionando más adelante en el camino", planteó.

"Esto no es una panacea, pero tenemos que partir por algún lado, porque, si no, nos vamos a cocer como la rana", avisó.

Walker: Si se aprueba, estaríamos en otro país

"Hay que hacer mucha fuerza política para que, de aquí a enero, no más, se pueda despachar (la propuesta del Senado) como reforma constitucional y estaríamos en otro país", afirmó Ignacio Walker, exmilitante y extimonel de la Democracia Cristiana (DC).

El exministro de Relaciones Exteriores, quien reveló que es "parte de varias conversaciones" para el cambio del sistema político -sin dar más detalles-, resaltó "el valor que tiene el acuerdo de los senadores, de Gobierno y oposición", pues va "al meollo del tema de la fragmentación y la polarización que nos está matando".

"¿Cuál es mi voz de esperanza? Yo creo que esto se va a aprobar. ¿Por qué? Porque hoy se requiere, para una reforma constitucional, de cuatro séptimos (...) Ya no se requieren dos tercios, no se requiere el 60%; se requiere el 56%. Yo creo que los votos van a estar en el Senado", pronosticó.

La iniciativa, indicó, "está muy bien encaminada, pero le agregaría una cosa: voto obligatorio en la Constitución. El voto obligatorio llegó para quedarse y, para los que creemos y queremos una ciudadanía de alta intensidad, el voto obligatorio es muy importante, pero para los chilenos en Chile, no para los extranjeros avecindados, que tiene que ser, obviamente, voluntario. Obligatorio no existe en ninguna parte del mundo".

"Si usted le agrega un voto obligatorio para los chilenos en la Constitución y voto voluntario para los extranjeros avecindados en Chile después de cinco años, estamos en otro país", enfatizó Walker.

Horst: Propuesta genera otros problemas

La directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, Bettina Horst, aseveró que, "así como está planteada la reforma que se ha presentado en el Congreso, a mi modo de ver y de distintas personas, no resuelve los temas de fondo".

"Tenemos que hacernos la idea, nos guste o no, que el próximo Congreso probablemente va a ser electo bajo las mismas reglas del juego, y, dicho eso, acá, más allá de las reglas electorales, que, sin duda en Chile hay que mejorarlas, perfeccionarlas, evitar este sancionamiento, yo creo que hay un tema de fondo también, que es el liderazgo", reflexionó la economista y ex integrante de la Comisión Experta del antiguo Consejo Constitucional.

Apuntó, en esa línea, que "la falta de liderazgo, la falta de convicción, la falta de sinceridad, de alejarse del populismo, de alejarse de las soluciones fáciles que, finalmente, lo único que hacen es instalar promesas que después no se cumplen y llevan a que la ciudadanía cada vez se aleje más de la política".

Agregó que "acá se han puesto muchas fichas en cuanto a que el parlamentario que sale de un partido o renuncie a un partido pierda su lugar en el Senado. Pensemos, por ejemplo, en lo que hemos visto hace poco, la senadora (Ximena) Rincón y el senador (Matías) Walker, que renunciaron a la DC pero se mantienen en el Senado y, de alguna forma, le han dado una nueva mayoría, una alianza distinta, a la que inicialmente había cuando asume este Congreso, y la gente cree que por poner esa restricción hubiese cambiado algo. Y la verdad es que, probablemente, esos dos senadores no hubiesen renunciado a sus partidos y lo que tendrían hoy día es un partido donde cada uno vota como quiere".

"La discusión es compleja, porque cuando se cambian las reglas también cambia el comportamiento y hay que hacerse cargo de esos efectos no deseados que se llaman cuando uno hace una reforma. Por eso, me parece que hoy día se están poniendo las fichas en una reforma en la cual yo creo que no soluciona los temas de fondo y genera otros problemas", concluyó.

Arriagada: Hay una rebelión de los mini partidos

Mientras tanto, el exministro de la Segpres Genaro Arriagada (exmilitante de la DC) indicó que "cada vez que el pueblo se expresa a través del sufragio, el mensaje es un mensaje de moderación, de sensatez", pero "el sistema político, en vez de procesar esa voluntad de moderación, de reformas sensatas, de mayor acuerdo, el sistema político destruye esas posibilidades" a través de "la existencia de 22 partidos, de un 25% de la Cámara constituida por independientes".

El cambio al sistema político, según el otrora dirigente y secretario de Estado, "debe ser muy acotado, porque, si esto lo transformamos en un árbol de Pascua con toda clases de adornos, no va a pasar, y yo creo que ese acuerdo significa reducir el número de partidos, imposibilitar los pactos, a menos que sean nacionales, y, a continuación, sancionar el transfuguismo, el 'camisetazo', con la pérdida del escaño".

"Esas tres medidas están claras como el agua, pero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una rebelión de los mini partidos, que han profitado de esta anarquía, y siguen profitando", acusó.

Finalmente, Arriagada dijo que espera que "el Presidente se haga cargo de esto, porque, si se hace cargo de esto, va a dejar un legado importante".