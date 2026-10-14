Libertarios arremete contra La Moneda por no conmemorar el 18 de octubre

El Partido Nacional Libertario cuestionó este miércoles la determinación de La Moneda de marginarse de cualquier acto conmemorativo a siete años del estallido social.

Para la colectividad, la postura del Ejecutivo de no conmemorar la fecha debilita el respaldo que esperaban hacia las fuerzas de orden y seguridad.

La tienda política pretendía que el Gobierno encabezara un homenaje institucional dirigido a los funcionarios de Carabineros que resultaron condenados por los episodios de octubre de 2019.

En esa línea, los libertarios mantienen firme su ofensiva para lograr un indulto general en favor de los uniformados, alternativa que ya fue desestimada por el Ejecutivo.

Kaiser acusa pasividad y falta de señales claras

En opinión de la senadora libertaria Vanessa Kaiser, "es increíble que el gobierno de José Antonio Kast no haga ningún acto oficial el próximo 18 de octubre. Este es el primer aniversario del golpe de Estado octubrista bajo este gobierno y, por lo tanto, las señales debieran de ser clarísimas".

"Chile no va a aceptar y no está para tolerar ningún intento más de quiebre democrático, de quiebre institucional", afirmó la parlamentaria, que también acusó que "hay sectores que están dispuestos a transformar nuestro país en un maldito infierno".

La senadora Vanessa Kaiser cuestionó la inacción del mandatario señalando que "las señales debieran de ser clarísimas". (FOTO: ATON)

"A esos sectores hay que darles la señal clara y por eso era tan importante que se hiciera un acto", enfatizó Kaiser.

El malestar libertario contrasta con la estrategia adoptada por los demás partidos del oficialismo, que optaron por preparar sus propias actividades sin esperar el patrocinio del Ejecutivo.

Mientras el Partido Republicano proyecta una actividad en terreno, la Unión Demócrata Independiente (UDI) realizará un conversatorio y Renovación Nacional (RN) difundirá una campaña digital con el lema "Que no vuelva a pasar", los libertarios continúan situando la agenda de indultos y el reconocimiento policial en el centro del debate político.