Siete años después, la derecha prepara conmemoración del 18-O en medio del debate por indultos

En la víspera del séptimo aniversario del estallido social, los partidos del oficialismo preparan actividades para conmemorar el 18 de octubre, mientras resurgen las diferencias en el sector respecto de la posibilidad de otorgar indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante las protestas de 2019.

Las colectividades de derecha alistan distintas iniciativas para recordar unas revueltas que pusieron contra las cuerdas a la institucionalidad del país y derivaron en dos procesos constituyentes fallidos.

El Partido Republicano busca organizar una actividad en terreno, la UDI prepara un conversatorio con su extimonel Jacqueline van Rysselberghe y Renovación Nacional (RN) contempla una campaña en redes sociales bajo la consigna "Que no vuelva a pasar".

A la espera de los indultos

Sin embargo, la conmemoración también volvió a instalar en el debate político la posibilidad de que el Presidente José Antonio Kast otorgue indultos a funcionarios de Carabineros condenados por abusos.

El senador Rojo Edwards (independiente) planteó que el aniversario es "una fecha simbólica" que podría marcar el inicio de "un proceso para que, entre el 18 de octubre y fin de año, se pueda ver".

"Es muy importante enviar la señal de los indultos para Carabineros por el estallido; es algo muy sentido en nuestro sector. Los Carabineros nos han apoyado, trataron de hacer lo mejor posible, ninguno se levantó esos días diciendo que quería hacer algo malo o transgredir la ley. Hace todo el sentido de que estos indultos se entreguen lo antes posible", sostuvo.

Una postura distinta expresó el diputado de RN Diego Schalper, quien recalcó que "gobernar consiste en soportar presiones y poner las prioridades por delante, y la prioridad hoy día es economía y seguridad".

En esa línea, planteó que la conmemoración debería servir para promover "una reflexión de todos; que condenemos la violencia de manera transversal".

Desde el Partido Republicano, la diputada Paz Charpentier restó dramatismo a las diferencias entre las colectividades y recordó que la facultad de conceder indultos corresponde al Presidente de la República; no a los partidos políticos.

Gobierno defiende evaluación "caso a caso"

Las solicitudes de indulto están siendo revisadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Consultado por las tensiones políticas en torno a estas decisiones, el ministro Fernando Rabat aseveró que "cuando uno fija un derrotero y se ciñe a ese derrotero, no va a haber nunca una presión política".

"Nosotros hemos fijado una forma de trabajo en estas materias que es delicada y, por lo tanto, hay que actuar sobre la base del caso a caso y sobre la base de la convicción", dijo el secretario de Estado, quien precisó que "no hay plazos fijados para esta materia".

Rabat añadió, sin embargo, que "lo ideal es poder resolverlo lo antes posible, porque entendemos que hay un interés legítimo de la ciudadanía en esta materia".

La muerte de Juan Aliste Vega reaviva la discusión

El debate, además, contempla solicitudes de distinta naturaleza: por una parte, las de uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social y, por otra, las de personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990) que presentan un deterioro de salud y buscan acceder a beneficios por razones humanitarias.

A la controversia se sumó la muerte durante el fin de semana de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro que había solicitado un indulto presidencial por razones humanitarias.

Aliste Vega cumplía condena, entre otros delitos, por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, ocurrido en 2007 durante un asalto.

El caso había generado apoyos desde el Partido Republicano, que buscaba presentar su respaldo como una señal de transversalidad en materia de indultos humanitarios.

Desde Chile Vamos, en tanto, dirigentes han insistido en la necesidad de que el Gobierno defina una hoja de ruta sobre estas solicitudes.

El senador de la UDI Javier Macaya cuestionó la falta de avances y advirtió que "la inacción es lo menos compasivo y humanitario que hay".

Mientras el Presidente Kast evitó hoy pronunciarse directamente sobre el tema, las diferencias dentro del oficialismo mantienen abierto el debate sobre los criterios, los plazos y el alcance de eventuales indultos.