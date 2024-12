Longton: Hay que bajar el tono de conflictividad y la ministra Vallejo no contribuía a eso

El diputado Andrés Longton (RN) abordó esta mañana en Cooperativa la designación de la titular de Ciencia, Aisén Etchverry, como ministra subrogante de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), durante el periodo de pre y post natal de la vocera Camila Vallejo, quien se ausentará a partir del lunes 23 de diciembre.

"No conozco mayormente a la ministra de Ciencia, no he tenido la oportunidad de estar muchas veces con ella, sin perjuicio de que ha estado en la Sala varias veces durante este periodo legislativo, pero me parece que ella está alejada un poco de la contingencia política, lo que me parece positivo. Es un rostro fresco", dijo el parlamentario respecto al cambio.

En ese sentido, señaló que "ha tenido un trabajo transversal -según lo que me han comentado- con otros gobiernos, incluso con el gobierno del expresidente Piñera".

"Por lo tanto, poner de vocería a alguien que no es confrontacional y que constantemente no está intentando de torear, instalar medias verdades o bien va a aparecer solamente cuando es conveniente para la vocería, como lo hacía la ministra Vallejo, me parece que puede ser una buena jugada, considerando que hay que bajar el tono de conflictividad y polarización", manifestó.

Asimismo, Longton aseveró que "la ministra Vallejo no contribuía a eso, y en ese sentido, puede ser una buena carta poner a una persona más alejada de la contingencia política y la política partidista como era la ministra Vallejo, que la camiseta del Partido Comunista era muy difícil que se la sacara".

"La ministra Etcheverry puede generar unas vocerías más prudentes de las que tenía la ministra Vallejo", remató.

"La ministra Jara también tiene un tono confrontacional"

Por otro lado, el diputado se refirió a la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, quien era uno de los nombres que se barajaban para tomar el cargo de la ministra vocera Camila Vallejo.

El parlamentario señaló que la titular del Trabajo habría seguido la misma línea "confrontacional" que señala de Vallejo.

"La ministra Jara tenía dos problemas: primero, que tiene un tono también confrontacional y podía perjudicar cualquier tipo de conversación para llegar a un acuerdo en materia de pensiones, y creo que desde el mismo Gobierno la descartaron", señaló.

En esa línea, insistió en que "es necesario tener una persona que tenga la prudencia y no le produzca problemas al Gobierno ni para construir futuros acuerdos".

"Además, la ministra está en la cabeza del tema de pensiones, por lo tanto, se habría visto como un abandono después de mucho tiempo en algo tanto relevante que es precisamente llegar a un acuerdo en una de las principales preocupaciones de nuestro país", cerró.