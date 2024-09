Luis Pardo: Tenemos obligación de dar respuesta a aquello que explotó en octubre

El director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo (RN), opinó en El Primer Café que Daniel Mansuy quiso "provocar un remezón" cuando advirtió que la derecha "no está preparada para ganar" la elección presidencial del próximo año.

El filósofo, referente intelectual en la oposición, dijo al diario La Tercera que la derecha"no está preparada para ganar porque no tiene liderazgos políticos internos operando de cara a una candidatura exitosa, (...) y para gobernar menos", ya que no es seguro que haya "sacado las lecciones de lo que fue el 18 de octubre y la última parte del Gobierno de Sebastián Piñera".

En Cooperativa, Luis Pardo dijo este lunes que "un sector quiere gobernar porque quiere cambiar para mejor las condiciones de vida de la ciudadanía, de las personas, pero eso es lo que hemos venido tratando de hacer durante varios gobiernos sucesivos sin éxito".

"Yo creo que hoy día se requiere que esta discusión y que esta aspiración de gobierno esté más vinculada también con reconectar con aquello que nos hizo perder el rumbo", explicó.

El exdiputado aseveró que octubre del 2019 "tuvo una dimensión violenta contra la cual estamos todos y hemos repudiado, pero también tiene un sustrato que se vincula con las frustraciones de la ciudadanía, y nuestra obligación como sector político también es buscar cuál es la forma de dar respuesta a aquello que explotó en octubre, sin perjuicio de que el país desde octubre a la fecha ha venido también experimentando sucesivos procesos de reflexión".

"UN REMEZÓN NECESARIO"

Al ser consultado respecto a si la derecha sacó lecciones del 18 de octubre, el exlegislador RN contestó: "Creo que sí, lo que pasa es que tiene razón Daniel Mansuy, pero esto es un problema no sólo de la derecha, sino que de todos los sectores políticos producto de la crisis institucional y moral en que estamos".

"Creo que lo que está tratando de hacer Daniel Mansuy es provocar una reflexión, un remezón, y creo que eso es no sólo legítimo, sino que además es muy necesario, dado lo que estamos hablando", agregó.

Finalmente, puntualizó que "lo importante -y en eso yo recojo y valoro la crítica de Mansuy-, es que hay que hacer una reflexión respecto de todos los problemas sociales, que no justifican lo que pasó en términos de violencia, pero que están latentes y que ameritan ser abordados".