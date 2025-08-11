AChM: Las contribuciones pasaron a ser un impuesto expropiatorio

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri (RN), aseveró en El Diario de Cooperativa que las contribuciones se han convertido en un "impuesto expropiatorio", por lo que llamó a modernizar este sistema de financiamiento a las alcaldías.

Consultado por la propuesta del Gobierno para modificar el Fondo Común Municipal, que actualmente redistribuye recursos de sólo 52 comunas, planteó: "Creemos que llegó la hora de invertir en los municipios (...), reconozcamos que cada vez tenemos un rol más importante en el Estado, y que necesitamos un aporte del Estado, no sólo de los municipios para los municipios".

Dicho esto, el alcalde de Zapallar se manifestó de acuerdo con las ideas desde algunas candidaturas presidenciales de eliminar ciertos cobros de contribuciones, o de dar mayores exenciones a los contribuyentes, puesto que "vivimos una situación sumamente injusta, pero no para el Estado, sino que para las personas".

"Hoy, las contribuciones pasaron a ser un impuesto expropiatorio, donde un adulto mayor se ve obligado a vender su vivienda, porque no tiene la capacidad de pagar esa contribución. ¿Es eso lo que queremos o necesitamos? No, y ahí entra un rol importante del Estado, en cómo proteger a esa persona y no abusar de ella, y los municipios, que sabemos la realidad que estamos viviendo y la realidad de ese vecino, le decimos al Estado que paremos y revisemos", subrayó el jefe comunal.

En el caso de que se avance en la línea de reducir este aporte, Alessandri propuso que para subsanar aquello, se "devuelva en IVA a los municipios que pagamos para potenciar la seguridad por municipio, y ahí crear un Fondo Común Municipal, cosa que hoy no ocurre. Dar una modernización al Estado que nos permita estar más seguros como chilenos, y no seguir abusando de los chilenos".