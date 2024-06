Diputado republicano: Las primarias están lejos de las prioridades de las personas

El diputado Benjamín Moreno (Partido Republicano) opinó que el resultado de las elecciones primarias de este domingo fue "un poco intrascendente" en varias comunas, y llamó a reflexionar sobre la necesidad de este mecanismo para elegir candidaturas.

"El resultado de estas primarias resultó ser, en varios casos, un poco intrascendente. O sea, no había muchos casos en los que probablemente hubiese una pelea muy voto a voto", planteó en El Primer Café de Cooperativa.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que "vale la pena entrar en la segunda derivada de esto: ¿Es necesario el gasto que esto significa? ¿La movilización, la paralización de la economía en diferentes comunas, para estos mecanismos de resolución que no logran convocar a una cantidad tan grande de personas?".

A juicio del republicano, la definición de candidaturas políticas "es una cosa absolutamente alejada de las prioridades de las personas", y por ende, abogó por zanjar estas discusiones partidarias "con acuerdos, o derechamente yendo a la competencia, porque al final del día, la elección es una competencia".

"No hay que confundir la democracia con el electoralismo, porque los partidos políticos tienen un rol como articuladores intermedios dentro de la sociedad, entre el poder final y el ciudadano que va a ejercer su derecho a sufragio, y no pueden estar preguntando a cada rato cuando no son capaces de tomar decisiones, porque están renunciando a eso (a su rol de mediadores)", remató el diputado.

UBILLA RESALTA PARTICIPACIÓN Y VOTOS DE RN

En el mismo espacio, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla (Renovación Nacional) tomó distancia de actores -como Moreno- que han criticado una baja participación en los comicios, porque en la primaria anterior fue todavía menor: 4% versus el 6% de ayer.

De hecho, hizo ver que en las comunas con primarias tanto del oficialismo como de la oposición, "la participación fue bastante alta; contribuyen los dos bloques, por supuesto, pero excepto en Peñalolén, la contribución mayor fue de Chile Vamos".

A la vez, dijo estar "contento por triunfos como el de Karla Rubilar y de Felipe Alessandri, y así otros más de gente que fue independiente apoyada por RN, o como candidatos de RN".

Considerando la gran mayoría que obtuvo la exministra en Puente Alto, Ubilla lamentó la crítica que lanzó en Cooperativa el concejal Felipe Ossandón: "Creo que esa candidatura no ayuda para efectos de tener una muy buena alcaldesa", cerró.

EL ESCENARIO EN EL PACTO OFICIALISTA

Desde el pacto de centroizquierda, Luis Ruz, vicepresidente del centro de pensamiento Democracia y Comunidad -perteneciente a la Democracia Cristiana-, relevó que una de las tres alcaldías que defendían en este proceso era Peñalolén, "y no nos fue bien, y eso demuestra que ir desunidos nos costó la elección".

No obstante, "tuvimos capacidad de retener otra comuna importante, como La Granja, con un gran resultado" de la mano de Edita Alarcón, y en definitiva, "el partido logró un porcentaje que nos deja tranquilos desde el punto de vista de poder sumar votación en aquellas comunas en que pudimos presentar candidaturas", lo cual "nos permite proyectar algunos liderazgos para concejales y consejeros regionales".

Finalmente, Camila Miranda, presidenta de Nodo XXI, centro de pensamiento del Frente Amplio, aseveró que en esa colectividad "hay harta conformidad y alegría con los resultados, porque no sólo consolidan el trabajo en términos de municipios, sino que también lo hacen en comunas donde hay harta población".

Tal ha sido "el espíritu del Frente Amplio, de tratar convocar en esos espacios, y ahí se marca la diferencia de análisis de a quién le fue mejor o no", añadió.