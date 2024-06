Diputado Undurraga en antesala a primarias municipales: La gente está enfocada en otras cosas

El diputado Francisco Undurraga (Evópoli) pronosticó una baja asistencia para las primarias municipales de este domingo 9 de junio, en el que apuntó a que además de estar marcado por un sistema frontal, "la gente está enfocada en otras cosas".

En conversación con Cooperativa, el subjefe de bancada de Evópoli señaló que "esperamos que la gente entienda que las primarias son un mecanismo para resolver los conflictos que podemos tener entre los partidos y poder potenciar a quien podría ser, mirado desde nuestra perspectiva, la futura alcaldesa o alcalde en las elecciones de octubre".

En cuanto a la asistencia, Undurraga vaticinó que en "con excepción de Lo Barnechea, en las últimas primarías que existieron en el 2020, estuvo muy sobre la media de un 8% de asistencia del padrón electoral. Hoy día el padrón es obligatorio, pero estas son votaciones voluntarias. Yo creo que vamos a estar entre el 5% y el 8%".

El pronóstico del diputado, sostiene, que se debe también a la baja campaña del Gobierno. "La verdad es que no vimos apoyo mayor de, vimos unos avisos, unos comerciales de Servel, pero no hemos visto algún apoyo por parte del Gobierno", dijo.

"Si bien es cierto, es distinto al acto electoral que se vive en Argentinas con las conocidas PASO, siempre es relevante e importante poner a disposición de la ciudadanía quien va a ser sus candidatos, y eso lamentablmente no lo vimos", afirmó.

"No hay animos de primarias. La gente está enfocada en otras cosas y puede haber una participación sumamente baja", concluyó.

Igualmente, hizo un llamado a adherentes de Chile Vamos a participar de los comicios.

RETIROS AFP: "TODO EL MUNDO SABE CUÁL ES EL DAÑO QUE PRODUCEN"

Ante el término de la veda constitucional a los proyectos de ley que permiten retiros desde los fondos de pensiones, que administran las AFP, desde el PPD advirtieron de sus intenciones de ingresar nuestros proyectos.

Al respecto, Undurraga declaró que "lo veo incomprensible. Todo el mundo sabe cuál es el daño que produce".

"Soy de los pocos parlamentarios que durante la legislatura anterior y esta me he mantenido rechazando los retiros. Mi posición es impopular, yo entiendo que así sea, la gente quiere el retorno de sus dineros -tienen sus motivos- y que estos estén en su poder. Pero si seguimos actuando en esa línea, vamos a seguir dejando sin pensiones a mucha gente", manifestó.

Por ello, precisó que "el informe señala que si es que una de cualquiera de estas impulsos llega a su fin, durante este periodo, hay cuatro millones de personas que se quedan sin ningún peso en sus cuentas individuales y, esto significa que con mucho van a poder optar a una pensión como la PGU, que evidentemente que ayuda y mucho, pero no es lo deseable para Chile".

En cuanto a la posición de rechazo del Presidente Gabriel Boric ante los proyectos, Undurraga afirmó que "es una señal de responsabilidad", pese a que cuando era parlamentario "votó a favor en todos y cada uno de los retiros".

"Menos mal que los retiros que se han votado durante su Presidencia han sido rechazados, concurriendo una vez más con los votos de la derecha y centro derecha para rechazar los mismos. Este juego no lo podemos permitir, no podemos generar la inestabilidad, que no tiene que ver con defender las AFP ni mucho menos, pero sí tiene que ver con defender cada una de las pensiones de todos los chilenos", remató.