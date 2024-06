Felipe Ossandón devalúa triunfo de Rubilar: Su rival no puso ningún cartel

Felipe Ossandón, concejal de Puente Alto y que buscará la alcaldía como independiente, calificó en Cooperativa como "truchas" las primarias realizadas este domingo, en las que salió como triunfadora la exministra Karla Rubilar.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ossandón dijo que "en Puente Alto participó el 6,7 por ciento del padrón electoral, eso es un número muy bajo para una comuna en la cual hay casi 420 mil electores disponibles".

"Me parece insuficiente y no me parece que sea representativo para decir 'los vecinos y vecinas de Puente Alto hablaron y han sido categóricos en su decisión'", añadió.

El concejal planteó que "siempre supimos, y lo dijimos muchas veces, que esta era una primaria trucha, que estaba armada a dedo, con un candidato (el UDI Erick González) que ni siquiera tenía redes sociales, (en) que (los contendores) no tenían arraigo en la comuna y lo que yo siempre le dije a los líderes de Chile Vamos es que estaba en riesgo esta bajísima participación y que no fuera representativa".

"Quedó en evidencia, con un candidato que se inscribió al final del último momento que se acabara el proceso legal para inscribirse en las primarias, que no tiene redes sociales, que no puso ningún cartel, que no hizo ni un volante, que no salió a la calle. ¿Me van a decir que esto es competitivo? Para mí es reírse de la gente", lamentó.

Sobre su propia candidatura, Ossandón comentó que "mi gran referente es el senador (y su tío) Manuel José Ossandón, una persona que ha demostrado la vocación social y jugársela por los otros, lo que siempre ha hecho (...) es la persona que me formó, yo trabajé casi cinco años con él".

"Nosotros no vinimos a especular, tenemos mucha experiencia en lo que se ha hecho en Puente Alto y qué mejor que yo contar con la experiencia también del mejor alcalde que ha tenido Puente Alto en su historia", insistió.