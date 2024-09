Inseguridad: "No es posible que las FFAA, que tienen todo, no colaboren en nada", dice Leitao

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), afirmó este viernes en El Diario de Cooperativa que no es posible que "las Fuerzas Armadas (FF.AA.), que lo tienen todo, no estén colaborando en nada" en materia de seguridad pública.

A raíz de los múltiples hechos delictivos registrados en los últimos días en todo el país, Leitao dijo a Cooperativa que "no es posible que a nosotros, funcionarios municipales que no tenemos ninguna herramienta, nos pidan que nos involucremos en temas de seguridad y tengamos que estar, como lo estamos haciendo, muchas veces exponiendo la vida de nuestros funcionarios en temas de seguridad, (mientras) las FF.AA., que lo tienen todo, no estén colaborando en nada".

"Yo comprendo y comparto que pueda haber una duda respecto a la intervención militar en espacios públicos, pero las FF.AA. tienen muchos instrumentos, no sólo armas, tienen drones, sensores de calor nocturnos, helicópteros, un montón de herramientas tecnológicas que podrían ser perfectamente utilizadas para colaborar con las policías para combatir el delito", complementó la autoridad municipal.

En ese sentido, la presidenta de la AChM planteó que "tenemos que atrevernos a hacer cosas distintas, buscar la manera, pero hoy las FF.AA pueden colaborar perfectamente en acciones, e incluso en las policías que se dedican a la investigación, y fortalecer ese trabajo".

"Lo que tenemos que hacer es sacar a estas bandas y armas de circulación, más que tratar de copar todos los espacios con presencia policial, porque lo que va a ocurrir es que copamos el espacio de la RM, y se van a trasladar a la Región Valparaíso", ejemplificó.

Consultada sobre los hechos ocurridos ayer en un recinto de salud en Puente Alto, donde un adolescente fue asesinado durante una caótica balacera, y un incidente similar ocurrido después en La Granja, Leitao sostuvo que "lo que estamos viviendo en los Cesfam bastante habitual en el sentido de que existen muchos (recintos) donde hay denuncias de hechos de violencia que se producen alrededor o al interior (de éstos) cuando existen ajustes de cuentas o comisión de delitos violentos, donde hay personas que incluso las van a tirar cuando son baleadas, después llega la otra banda cuando quiere asesinar a la persona que ha llegado herida".

"Si bien lo de ayer es un hecho muy lamentable y que tiene alta connotación, los hechos de violencia en los Cesfam -no de este tipo, por supuesto, pero sí hechos de violencia vinculados al uso de armas y otros- son bastante habituales. Por lo tanto, ha habido un trabajo de aumentar las penas para las personas que agreden a funcionarios de la salud, pero claramente hoy se necesita una acción distinta", aseveró la exdemócrata cristiana.

Formalización del general Yáñez

Respecto a la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por presuntos delitos de omisión cometidos durante el estallido social, programada para el 1 de octubre en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago y que obligará su salida, Leitao señaló que "no es bueno que la discusión, en un momento de crisis, sea esa. Le queda, además, muy poco tiempo para terminar (su período, el 19 de noviembre)".

"Yo creo que el criterio (Tohá) está dado, no hay nada más que hacer, el criterio es el que es. La verdad es que hay que aplicarlo no más, si cuando una persona cumple un rol y tiene una formalización, es difícil poder hacer algo distinto. Yo creo que sí, comparto que es lamentable, pero así tiene que ser", concluyó.