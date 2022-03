Ñuñoa: Renunció funcionaria que denunció acoso de la concejala Kena Lorenzini

La funcionaria municipal de Ñuñoa que en diciembre del año pasado denunció acoso laboral y sexual de la concejala RD María Eugenia Lorenzini presentó su renuncia a contar del lunes 21 de marzo.

Según informó La Segunda, la ex asesora -de 28 años e identificada con las iniciales C.E.- envió una carta a la alcaldesa Emilia Ríos (también militante de Revolución Democrática) para comunicar su dimisión "debido a diferencias valóricas irreconciliables frente al caso de acoso laboral denunciado durante 2021, y (debido) a resolución recientemente comunicada".

"Tras el sumario no hubo ninguna sanción. Me sentí pasada a llevar", explicó C.E. al vespertino.

"Al final yo me tuve que ir y ella sigue en su cargo. Yo denuncié a su compañera de partido (de la alcaldesa). Me mandaron a capacitación. Todo fue para la foto", reclamó.

"Kena" Lorenzini fue también consultada por el diario y contestó: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir sobre mi caso".

"COMPORTAMIENTOS PATRIARCALES"

La concejal -que se declara feminista- publicó hace un mes en sus redes una declaración escrita de seis puntos en la que se refiere al resultado del sumario, que, como se indicó, no le impuso sanciones, pero sí le dejó "cosas para la reflexión".

"En estos meses, he revisado mi conducta, lo que me ha llevado a reconocer que he tenido comportamientos patriarcales. En este caso herí a una persona que trabajaba conmigo y eso es duro de asumir y no hay excusa que valga por ello", explicó.

"Los hechos denunciados fueron investigados. (...) La investigación se realizó porque la persona que trabajó como mi asistente durante tres meses me acusó de acoso laboral y sexual ante el Administrador Municipal. Ambos cargos (...) no pudieron ser acreditados durante la investigación", indicó.

"No es posible establecer como acoso laboral los hechos denunciados, ya que no concurren los elementos principales del acoso, como son la sistematización o reiteración, ni la finalidad de humillar o marginar a la denunciante", escribió Lorenzini, citando las conclusiones del sumario realizado por la abogada Alison Torres.

"En relación a las acusaciones de que yo habría hecho comentarios e insinuaciones sexuales referentes a su vida privada, la Fiscalía concluye que: '", añadió la edil.

"EL MUNICIPIO NO TIENE ATRIBUCIONES PARA SANCIONARME"

"La investigación sí da cuenta de que cometí maltrato, entendiéndola como 'una agresión evidente y esporádica, sin tener un objetivo o víctima específica'. El haber llamado a mi asistente 'esclava blanca' efectivamente es agresivo y cualquier explicación que dé, y que he dado, resulta insuficiente", reconoció la fotógrafa.

"He sido sobreseída bajo el argumento de que el Municipio no tiene atribuciones para sancionarme al no ser una funcionaria municipal, sin embargo el hecho de detentar un cargo electo me hace doblemente responsable de mis errores. Desde hace tres meses me encuentro en terapia psicológica, la que espero me permita procesar de la mejor manera posible esta experiencia que ha sido dura no sólo en lo personal y familiar, sino para la Municipalidad de Ñuñoa, el Concejo y la comuna entera", sentenció en su escrito, publicado en febrero.