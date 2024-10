Muñoz tras un año de guerra en Gaza: "La política del Presidente Boric ha sido coherente"

A un año desde el inicio de la agudización bélica en medio oriente, a raíz del comienzo de la guerra entre Hamás e Israel tras el brutal ataque terrorista del 7 de Octubre, el excanciller Heraldo Muñoz afirmó en Cooperativa que "la política del Presidente Boric ha sido coherente".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el otrora embajador de Chile ante las Naciones Unidas destacó que el Mandatario, desde el inicio del mencionado conflicto, "condenó, de manera categórica, el asesinato terrorista de alrededor de 1.400 personas, la mayoría civiles israelíes por parte de Hamás".

"Y luego, también (lo hizo con) los rehenes, alrededor de 200, hay más de 100 israelíes todavía a manos de Hamás. Ha abogado siempre por su liberación, y por un cese al fuego", complementó.

Asimismo, Muñoz subrayó que el Presidente Boric "también ha condenado, de manera categórica, los crímenes de guerra de Israel. Resulta que hay 11.000 niños muertos en Gaza, 6.000 mil mujeres, según cifras de OCHA de Naciones Unidas, sobre la base de lo que se reporta en Gaza".

"El desplazamiento masivo de miles de personas, que constituye un crimen de guerra, los bombardeos indiscriminados, y el bloqueo total que ha llevado a la hambruna. Él (Boric) ha sido muy categórico en condenar esos crímenes de guerra", explicó el expresidente del PPD.

Solidaridad transversal con Palestina

Muñoz también enfatizó que "la solidaridad con el pueblo palestino ha sido una política de Estado en Chile por distintas administraciones y de manera transversal. Hay que recordar que fue el Gobierno de derecha de Sebastián Piñera el que reconoció formalmente al Estado de Palestina".

"Entonces, a mí me parece que se ha mantenido el Presidente en esa práctica. Yo, por lo menos, me opongo a ir más allá, a romper relaciones con Israel o a declarar persona non grata al embajador israelí en Santiago, porque me parece que siempre hay que mantener una interlocución, aunque se tengan discrepancias con otros gobiernos", concluyó.