Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), hizo este viernes en El Primer Café un enfático llamado a enfrentar a los extremos políticos que, "en la derecha y en la izquierda, ya están sonando tambores de guerra". "El discurso del adversario como amenaza existencial va ganando terreno todos los días, y los que dejamos que gane terreno somos los que, mediocremente, no le hacemos frente, no aislamos a los extremistas y no nos atrevemos a decirles a la cara que no vamos a ceder a sus manipulaciones", dijo el antropólogo. En esa línea, pidió "dejar de pensar la historia en términos baraditianos: esa vulgaridad de separar entre buenos y malos y, extrañamente, todos los buenos son del mismo lote mío y piensan como yo... Eso es una forma de estupidización de la opinión pública. Tenemos que hacernos cargo de nuestra historia con todas las heridas y los dolores que trae", sostuvo.

