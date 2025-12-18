Partido Republicano: "Si el Gobierno sigue con los amarres, dinamitará nuestra relación"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió que si se persiste en "amarres", como la actual oposición interpreta el protocolo de acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la mesa del sector público, aquello "estaría dinamitando la relación presente y futura" del futuro Ejecutivo de José Antonio Kast y la Administración Boric.

El punto de conflicto radica en el artículo 14 del mentado documento, el cual establece que la no renovación de contratos deberá realizarse mediante un "acto administrativo fundado", prohibiendo que se utilice la sola mención a las "necesidades del servicio" como justificación formal.

Además, indica que los funcionarios con al menos dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación o renovación en condiciones distintas, y que la Contraloría sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales.

"Si el Gobierno sigue el camino del amarre, estaría dinamitando nuestra relación presente y futura, y no creo que eso le convenga", manifestó Squella a La Segunda, en vista de que el recorte presupuestario en el sector público está en el corazón de las promesas de campaña del Presidente electo, e incluye disminuir la dotación de personas que ingresaron por cupos políticos.

El timonel republicano recordó que este lunes fue parte de la reunión entre el equipo de Kast, el Presidente Boric y su comité político, oportunidad donde "vimos a un Presidente en ejercicio y a sus ministros preocupados de colaborar al máximo con la nueva administración".

"Ahora, lo que vemos camuflado en el proyecto de reajuste es una señal de alerta muy delicada, sobre una posible intención de romper códigos que son fundamentales. Si ésta se traduce también en acelerar nombramientos u otras definiciones que en rigor le corresponderían al nuevo gobierno, se configuraría un escenario que nadie quiere", aseveró el senador electo.

¿Corresponde otorgar un reajuste al sector público?

En cuanto al reajuste propiamente tal, Squella reflexionó: "Más allá del daño objetivo que le estarían generando a las finanzas públicas en el momento de mayor déficit fiscal de los últimos años, la pregunta es si es justo o no otorgar un reajuste a quienes -en promedio- ya están muy por sobre el resto de los trabajadores del país. En concreto, el doble de lo que ganan los trabajadores de las pymes".

"Es difícil explicar a las miles de familias chilenas que viven con sueldos muy inferiores y a quienes se encuentran desempleados, que el Estado destine plata que no tiene a subir sueldos de quienes ya están por sobre el resto", reafirmó.

Finalmente, dado que tanto la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) como el Colegio de Profesores se bajaron del acuerdo por considerarlo insuficiente, el líder republicano estimó que aquello "sólo se explica en lo que muchas veces le hemos oído a algunos dirigentes: el sentido de realidad y los intereses país no se encuentran dentro de las prioridades en la toma de sus decisiones".

"La fragilidad fiscal de Chile requiere el compromiso de todos, partiendo por los servidores públicos", remató.