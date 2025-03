Cariola tras allanamiento en día de su parto: No se lo deseo a ninguna mujer

La diputada Karol Cariola (PC) reconoció haber pasado por "evidentes dificultades" durante estos días, producto del allanamiento que la PDI realizó en su domicilio este lunes, pocas horas después de que diera a luz a su primer hijo.

El operativo, durante el cual los detectives incautaron un celular y un notebook, tiene relación con el caso Sierra Bella, ya que en un teléfono de la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler se halló una serie de conversaciones con la parlamentaria que -para el Ministerio Público- pueden configurar un eventual delito de tráfico de influencias.

Después de que la oportunidad del procedimiento fuese cuestionada de forma transversal, al punto de que el fiscal nacional, Ángel Valencia, debió defender el actuar del ente persecutor, Cariola emitió un segundo comunicado respecto a este hecho.

"Hoy miércoles 05 de marzo he sido dada de alta y ya me encuentro fuera del hospital junto a mi hijo. Borjita está bien, nació sano y yo con mucho esfuerzo, a pesar de la tensión y evidentes dificultades que he tenido que enfrentar durante estos días, estoy logrando tener la calma necesaria para amamantarlo y darle los cuidados que un recién nacido necesita", comienza el escrito compartido en sus redes sociales.

La parlamentaria remarca entonces que "sin duda que no le deseo a ninguna mujer que en un momento tan especial como es dar a luz, sea objeto de una acción como la que me ha tocado vivir. Como autoridad de la República estoy siempre disponible a colaborar con la Justicia y reitero que he actuado siempre apegada a la ley", algo que ya indicó el lunes.

Con Borjita ya estamos de alta 💕🐣.



Gracias por todas las muestras de amor y cariño. Les dejo nuestro segundo comunicado. pic.twitter.com/h0mBPhPfec — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) March 5, 2025

Tras agradecer los mensajes de apoyo hacia ella y su familia, añade que "espero pronto recuperar todas mis condiciones para realizar mi defensa" frente a una posible acusación por parte de la Fiscalía.

"Por mi parte, seguiré como siempre trabajando por Chile, por sus mujeres, niños, niñas, adultos mayores, por sus trabajadores y trabajadoras, por los más humildes y excluidos, como lo he hecho siempre a lo largo de mi historia", cierra el comunicado.