"¡Bienvenido Borjita!": Nació el bebé de la diputada Karol Cariola

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (Partido Comunista), comunicó este lunes el nacimiento de su primer hijo, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Después de largas horas de trabajo de parto, ya estás con nosotros. ¡Bienvenido Borjita!", escribió la parlamentaria en su cuenta personal de Instagram, junto a un par de fotos del recién nacido.

Hace exactamente un mes, y con 35 semanas de embarazo, la diputada de 37 años comenzó su prenatal, manifestando que durante este periodo "me he sentido más cansada que en toda mi vida", por lo que "me concentraré en el cuidado de mi cuerpo y sobre todo en la preparación del parto".

El padre del pequeño es el también diputado Tomás de Rementería (Partido Socialista), quien también aparece en una de las imágenes que Cariola compartió en su perfil.