Embajada de China en Chile descarta vínculo con empresario cercano a Karol Cariola

La Embajada de China en Chile emitió este viernes una declaración en la que descarta cualquier tipo de vínculo con el empresario chino Emilio Yang, mencionado en los chats revelados de la diputada Karol Cariola (PC), quien es investigada por la Fiscalía Regional de Coquimbo por el presunto delito de tráfico de influencias.

A través de un comunicado, la Embajada del gigante asiático en Chile comunicó que han "tomado conocimiento de unas presunciones de algunos medios de comunicación chilenos referentes a que el ciudadano chino, Sr. Emilio Yang, operaría al alero de esta Misión Diplomática y del Gobierno chino".

"Al respecto, la Embajada de China en Chile declara solemnemente que dichas conjeturas no son ciertas. La Embajada apoya y alienta a los ciudadanos chinos residentes en Chile a tener intercambios con los diversos sectores de la sociedad chilena en conformidad con la ley", complementa la misiva.

La declaración también enfatiza que "los canales de comunicación de esta Misión Diplomática con el Gobierno y el Congreso Nacional de Chile son directos y fluidos, por lo que en ningún caso la Embajada recurrirá a cualquier intermediario para comunicarse con las autoridades chilenas".

Oposición pide salida de Cariola

El comunicado de la Embajada de China en Chile se emite mientras la mencionada investigación avanza y también en paralelo a las críticas desde la oposición, desde donde piden la salida de la presidenta de la Cámara de Diputados.

El diputado Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI, sostuvo que "la diputada Karol Cariola debe presentar su renuncia a la presidencia de la Cámara. Esto es más conveniente tanto para ella como también para el desenvolvimiento normal de la Cámara de Diputados".

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, vicepresidenta de RN, afirmó que "Cariola realizó una gestión ecuánime (en la Cámara) y eso no lo deben enlodar con una resistencia a dejar un cargo que, además, no está ejerciendo en la práctica por razones obvias y muy justificadas (el nacimiento de su hijo)".

"Entonces, esperemos que presente su renuncia luego y deje atrás esto para que se dedique a su hijo y en el fondo a enfocarse también a su defensa", puntualizó la legisladora de Chile Vamos.

Gobierno pide cautela

La polémica en el mundo político surgió a raíz del allanamiento a la casa de la diputada Cariola -en el marco de la mencionada investigación- para incautar su teléfono celular y un notebook, justamente el mismo día en que ella daba a luz a su primer hijo.

En esa línea, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo en Cooperativa que "el Ministerio Público es un organismo autónomo que dirige sus investigaciones. Ellos señalaban que requerían hacerlo porque se iba a levantar el secreto de la carpeta, y son precisamente por ese tipo de cosas son un organismo autónomo".

"Ahora, es importante también visibilizar que un parto no es cualquier momento, no es cualquier momento y todas las que hemos parido lo sabemos. No se puede normar cuando hacen las diligencias el Ministerio Público precisamente por eso es autónomo, pero creo que también es plausible que debatamos respecto a las oportunidades de este tipo de cuestiones", fustigó la secretaria de Estado.