FA pide al oficialismo "no aumentar artificialmente" las polémicas Gobierno-PC

El diputado frenteamplista Gonzalo Winter llamó este domingo al oficialismo a "no aumentar artificialmente" las polémicas que han marcado en las últimas semanas la relación del Partido Comunista (PC) -compañero de coalición- y el Gobierno, destacando también la labor de dicha tienda durante la administración liderada por Gabriel Boric.

En los últimos días, el PC ha protagonizado cuestionamientos y cruces con el Ejecutivo debido al operativo del fin de semana pasado en la Villa Francia (Estación Central), donde se incautó una gran cantidad de armamento y dejó una decena de personas en prisión preventiva.

Algunos militantes de dicho partido acusaron un "montaje" policial en este procedimiento, una postura que ha sido cuestionada desde la oposición hasta el propio Ejecutivo.

El tenso escenario entre el PC y el Gobierno fue abordado por Winter, quien señaló que aunque no cometerá "la descortesía de decirle al partido de Teresa Flores Recabarren y compañía que es lo que debo hacer, sí les debo aclarar que me parece que decir que el gobierno es parte de un montaje es gravísimo. No tengo indicios de que aquello haya sido un montaje".

De todas maneras, el diputado afirmó que "la participación del Partido Comunista en el actual gobierno, a través de la ministra Jara, de la ministra Vallejo y del ministro Cataldo, ha sido tremendamente virtuosa", por lo que hizo un llamado a "los socios de coalición a que no aumenten artificialmente las polémicas con el PC, porque no es sano para la coalición".

"Que un parlamentario pida información sobre un procedimiento es natural. La principal obligación constitucional de la diputada (Carmen) Hertz es fiscalizar los datos de gobierno, así que no me parece tan dramático", cerró el parlamentario frenteamplista.

Comisión política del PC

Este domingo, la sede del PC recibe una nueva comisión política del partido, en la que participan varias de sus figuras, entre ellas la secretaria general, Bárbara Figueroa, el exsubsecretario Juan Andrés Lagos y los ministros Cataldo, Jara y Vallejos.

La instancia busca trabajar en las relaciones internas del partido, además de con las otras fuerzas oficialistas y el gobierno.

Además del bullado procedimiento en Villa Francia, dichas relaciones han estado también tensas por otros hechos que han marcado la agenda, como la salida de Lagos del Gobierno y el proceso judicial que enfrenta el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.