Rechazo transversal por muñecos de Kast y Kaiser colgados en marcha por Día del Trabajador

Rechazo transversal ha generado una fotografía, viralizada en Instagram por un grupo de las Juventudes Comunistas, en la que aparecen dos muñecos con los rostros de José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) portando esvásticas nazis y siendo colgados de cabeza en un paradero del Transantiago.

La situación ocurrió ayer durante la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el centro de Santiago, en el marco del Día Internacional del Trabajador, y simula a los cadáveres del líder fascista Benito Mussolini y sus partidarios, ejecutados por partisanos en 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), manifestó en T13 Radio que no se puede permitir "ningún atisbo de violencia política" y que todos los actores políticos "deben condenar dicha publicación".

Repudio desde el oficialismo

La situación no solo generó escándalo en la derecha, sino también rechazo entre los otros tres candidatos presidenciales del oficialismo, algunos de los cuales emplazaron directa o indirectamente a la abanderada comunista, Jeannette Jara, a pronunciarse.

"Mi más tajante condena, los chilenos tenemos que aprender a dialogar. Me parece que violencia política es el acto de colgar los monos. La violencia política solo ha llevado al desastre en Chile", dijo esta mañana Gonzalo Winter, candidato presidencial del Frente Amplio, en El Diario de Cooperativa.

En tanto, la abanderada presidencial del PPD, Carolina Tohá, sostuvo que "especialmente las personas que hemos condenado siempre la violencia vivida en dictadura tenemos que ser las primeras en rechazar cualquier acto que promueva el odio, que promueva la brutalidad. No hay ninguna causa, ninguna diferencia que pueda justificar acciones de ese tipo".

Por su parte, Jaime Mulet, candidato presidencial de la FRVS, señaló que "uno puede entender lo que se hizo en un ambiente de jocosidad, de broma, ojalá sea así, y si no, más grave aún. Pero creo que hay que condenarlo categóricamente, todos los candidatos o precandidatos a la Presidencia de la República, incluida la señora Jara".

Jara: "Rechazo esta publicación"

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, condenó la situación y puntualizó: "Quiero ser clara en que rechazo esta publicación. Todos saben que pienso muy distinto de Kast y de Kaiser, y quiero derrotarlos en las urnas, no a través de una publicación que no corresponde".

"Los derechos humanos son un valor para toda la sociedad chilena", expresó la extitular del Trabajo.

Jara también abrió otro flanco de discusión al marcar una clara diferencia con el Gobierno en cuanto a la Política Nacional del Litio.

En entrevista con Freddy Stock, en el canal VIA X, la exministra del Trabajo afirmó: "Yo haría una empresa nacional del litio, y eso es lo que voy a impulsar si soy presidenta de Chile".

Al ser consultada si sacaría a SQM de la ecuación, la abanderada presidencial del PC aseveró: "Completamente, a SQM en primer lugar. No solo por la herencia pinochetista que tiene, sino que también porque es cierto, participó del financiamiento ilegal de la política, y no me parece correcto".

Hace pocas semanas, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), pidió a los parlamentario de su colectividad reunir información para revisar -en detalle- el acuerdo entre Codelco y SQM para explotar litio en el Salar de Atacama, lo que le valió duras críticas desde el oficialismo, que la acusó de generar incertidumbre.

Asimismo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, consideró -en su momento- injustificado e inoportuno el comentario de Matthei, considerando el conflicto comercial global y la relación de Chile con Estados Unidos.