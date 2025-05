Winter: Soy un orgulloso adherente del Gobierno de Boric

El precandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, reconoció en Cooperativa que es un "orgulloso adherente" del Gobierno del Presidente Gabriel Boric -militante del mismo partido-, de modo que no le incomoda ser considerado una carta de continuidad.

"Yo soy orgulloso adherente de este Gobierno: obviamente, como todos, hizo cosas bien, muy bien e hizo cosas más o menos, pero la mayoría de las cosas que no me gustan de este momento de Chile no dicen relación con el Gobierno, sino que con aquello en lo cual el Gobierno no ha podido avanzar", planteó en El Diario de Cooperativa.

En definitiva, "me entiendo como continuidad, pero no del actual momento de Chile, sino que de aquello que el Gobierno está empujando".

"El Presidente Boric llega en un momento súper particular de Chile, después de una pandemia que generó inflación en todo el mundo, que generó incertidumbre, y que además, generó un estado emocional en todos los aquí presentes que fue muy particular (...), y veníamos de un estallido social que había sido brutal, y que además generaba esta dualidad en donde gente esperaba los más drásticos cambios en justicia social, en un país que arrastraba siglos de injusticia, y por otro lado, otros que tenían mucha rabia respecto de lo que había sido la violencia delictual del estallido", recordó.

Lo anterior, sin contar que el Mandatario asumió "con estados de excepción en dos regiones del país, con crisis migratoria, con crisis de delincuencia (...), entonces, al Presidente Boric le toca recomponer todo eso, y yo estoy contento" de seguir ese camino, en el caso de que triunfe en la primaria y en las elecciones de noviembre.

"Estoy orgulloso y agradecido de la experiencia adquirida durante estos años, y cuando me dicen que (en el FA) 'perdieron la frescura de la novedad', yo digo que prefiero a los frenteamplistas que han sido ministros, que se han enfrentado a ejecutar planes, que han sido jefes de servicios, que se han enfrentado a la Ley de Presupuestos, los que entendemos que todo gasto en el Estado se tiene que sacar de alguna otra parte", enfatizó.

Con todo, el diputado -hablando en tercera persona- reflexionó que "prefiero a este Gonzalo Winter que se ha enfrentado a ser oposición, a ser oficialismo, a hacer acuerdos, a votar proyectos de ley que tienen artículos que le duelen, pero sabe que el objetivo final es mejor; a un Gonzalo Winter que lleva años en el Congreso, que ha tenido un hijo, que ha vivido esa experiencia, a uno que es más joven y novedoso, pero que no tiene esta experiencia".

"Evelyn Matthei sólo ve la coyuntura de la semana"

Por otro lado, considerando la diversidad de los miembros de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, para el abanderado, el que la mayoría de ellos "esté de acuerdo en un informe que le señala al Estado 22 medidas para el próximo presidente de Chile -que espero sea yo-, es una joya. Es extraordinariamente relevante que en el más delicado de nuestros problemas, donde el Estado ha fracasado y se ha tropezado más veces, haya un arco tan amplio que esté de acuerdo".

"Lo digo porque, lamentablemente, vemos a (la senadora) Carmen Gloria Aravena, del Partido Republicano, que suscribe el acuerdo, diciendo que fue presionada para no suscribirlo -imagínense la pequeñez de mente- para que el Presidente Boric no tenga un triunfo. Y (la candidata de Chile Vamos) Evelyn Matthei, que siempre que tiene que elegir entre la derecha moderada y la ultraderecha, se carga a la ultraderecha, sale en contra del informe sin conocerlo", fustigó el oficialista.

"Esto habla de que Evelyn Matthei tiene una estrechez de visión, una falta de visión a futuro, de desarrollo, en que lo único que ve es la coyuntura de la semana. Entonces dice que si sale este informe, el Presidente Boric en los próximos tres días se anota un triunfo", y por tanto, la llamó a que "piense en los próximos 50 años, en los próximos 20 por lo menos".

En tanto, expresó su "más tajante condena" porque, durante la marcha del Día del Trabajador, manifestantes colgaron de cabeza a dos muñecos con los rostros de sus rivales José Antonio Kast (Republicanos) y Johannes Kaiser (Partido Libertario), una imagen que además fue viralizada por las Juventudes Comunistas.

"Los chilenos tenemos que aprender a dialogar y entender que los adversarios políticos simplemente pensamos distinto, que queremos llevar a Chile a distintos lugares, que muchas veces representamos distintos intereses, pero nunca enemigos (...) La violencia política sólo ha llevado al desastre en Chile, y estos climas perjudican principalmente a la clase trabajadora", alertó.